Как правильно хранить праздничные салаты

Однако хранятся салаты недолго, особенно в заправленном виде. Общественная служба новостей делится способами правильного хранения этих новогодних блюд.
У каждого салата свой срок хранения, который зависит от ингредиентов. Например, салат с крабовыми палочками, яйцами и кукурузой хранится недолго. Если не заправлять его майонезом, то он может простоять два дня. Такие салаты лучше всего заправлять перед самой подачей на стол. Греческий салат, а также нарезки из свежих помидоров и огурцов нужно делать в последнюю очередь. Уже в течение часа овощи дают сок и выглядят неаппетитно.
Салаты, которые готовятся слоями, можно какое-то время хранить в холодильнике. Их рекомендуют готовить заблаговременно, чтобы они лучше пропитались. Например, «Мимоза». Этот салат нужно успеть съесть в течение суток, поскольку содержащиеся в нем яйца и консервированная рыба дольше не хранятся. Такие салаты не стоит замораживать. Из-за этого они могут потерять вкус и первоначальные качества.
Традиционный «Оливье» можно готовить заблаговременно, но не в полном объеме. Так, овощи можно отварить, нарезать и убрать на сутки в холодильник, но не смешивая их. Огурцы, мясо и яйца добавляются в салат в последнюю очередь. Заправляется это праздничное блюдо перед самой подачей на стол. Долго на столе такому салату стоять не стоит. После застолья нужно в первую очередь убрать его в холодильник. В заправленном виде «Оливье» хранится до двух дней.
В салате «Цезарь» также содержатся свежие овощи и листья салата. Это блюдо долго не хранится. Лучше всего съесть его сразу за праздничным столом.
А вот винегрет можно хранить дольше остальных салатов. Даже квашеная капуста с огурцами не сокращают срок его хранения. Заправлять винегрет также нужно перед подачей на стол.
Не подлежит долгому хранению и сладкий фруктовый салат. Чтобы ингредиенты не потемнели, можно сбрызнуть дольки фруктов лимонным соком.