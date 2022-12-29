Как правильно хранить праздничные салаты

Традиционный «Оливье» можно готовить заблаговременно, но не в полном объеме. Так, овощи можно отварить, нарезать и убрать на сутки в холодильник, но не смешивая их. Огурцы, мясо и яйца добавляются в салат в последнюю очередь. Заправляется это праздничное блюдо перед самой подачей на стол. Долго на столе такому салату стоять не стоит. После застолья нужно в первую очередь убрать его в холодильник. В заправленном виде «Оливье» хранится до двух дней.