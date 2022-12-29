Как отпраздновать Новый год соблюдающим пост?

Сначала нужно замесить тесто из воды, соли, масла, муки и положить его на полчаса в холодильник. После этого можно приступать к начинке. Томаты и кабачок очищаются от кожуры и режутся кружками средней толщины. Болгарский перец также нужно освободить от кожуры. Это будет легче сделать, если предварительно подержать его в духовке в течение 10 минут. Очищенный перец нарезается кубиками. Лук обжаривается до золотистого цвета. Потом к нему нужно добавить томатную пасту, посолить и жарить еще 10 минут.