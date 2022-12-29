Как отпраздновать Новый год соблюдающим пост?

Постный стол тоже может быть очень вкусным. Общественная служба новостей делится рецептами новогоднего стола для тех, кто соблюдает пост.
На горячее можно приготовить фаршированные шампиньоны. Для этого понадобятся крупные шампиньоны, 2 авокадо, по 1 красному и зеленому болгарскому перцу, 3 помидора, 1 луковица, зеленый лук, 3 столовые ложки соевого соуса, чеснок, кунжут.
Шампиньоны нужно вымыть и удалить ножки. Репчатый лук нарезается мелким кубиком и обжаривается на растительном масле до золотистого цвета, после этого к нему добавляются измельченные ножки грибов и болгарский перец. Мякоть авокадо и помидор также измельчаются и смешиваются с остальными овощами. Все приправляется соевым соусом с измельченным чесноком. Получившейся начинкой фаршируются шляпки грибов. В конце блюдо посыпается кунжутом и ставится на 20 минут в разогретую духовку.
Еще одно украшение новогоднего стола – галета «Рататуй», горячее блюдо из овощей. Для его приготовления понадобится 200 грамм муки, 140 миллилитров подсолнечного масла и столько же воды, 2 помидора, кабачок, болгарский перец, 1 луковица, 2 столовые ложки томатной пасты, черный перец и соль.
Сначала нужно замесить тесто из воды, соли, масла, муки и положить его на полчаса в холодильник. После этого можно приступать к начинке. Томаты и кабачок очищаются от кожуры и режутся кружками средней толщины. Болгарский перец также нужно освободить от кожуры. Это будет легче сделать, если предварительно подержать его в духовке в течение 10 минут. Очищенный перец нарезается кубиками. Лук обжаривается до золотистого цвета. Потом к нему нужно добавить томатную пасту, посолить и жарить еще 10 минут.
Охлажденное тесто распределяется по форме тонким слоем с бортиками. Овощи выкладываются на тесто по кругу и заправляются соусом. Галета запекается в духовке при температуре 180 градусов в течение 30 минут.