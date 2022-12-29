Маркетплейсы и интернет-магазины в России снимают с продажи детскую игрушку «Хагги Вагги». По данным Роскачества, причиной снятия является обнаруженное в игрушках опасное химическое вещество.



Исследование, проведенное Роскачеством, показало, что почти 90% образцов игрушки имели превышения по содержанию фенола. Также было выявлено отсутствие у игрушки документа о прохождении товаром экспертизы на соответствие стандартам.