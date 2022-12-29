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Игры кончились. Популярные, но опасные игрушки Хагги Вагги сняли с продажи в Омске

Сегодня, 09:18
Фото: 1MI
иллюстрация

Популярную игрушку снимают с продажи в Омске из-за обнаруженных в ней химикатов

Популярные в России детские игрушки снимают с продажи. Роскачество сообщает о том, что в его составе обнаружено опасное химическое вещество.

Маркетплейсы и интернет-магазины в России снимают с продажи детскую игрушку «Хагги Вагги». По данным Роскачества, причиной снятия является обнаруженное в игрушках опасное химическое вещество.

Исследование, проведенное Роскачеством, показало, что почти 90% образцов игрушки имели превышения по содержанию фенола. Также было выявлено отсутствие у игрушки документа о прохождении товаром экспертизы на соответствие стандартам.

В составе материала популярных игрушек «Хагги Вагги» эксперты выявили токсичный фенол
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Уполномоченный по правам ребенка в Омской области сообщил, что игрушки сняли с продажи в магазинах и на маркетплейсах.

«Крупные российские маркетплейсы, такие как Ozon, Wildberries, „Яндекс Маркет“ и „СберМегаМаркет“ удалили карточки товаров с игрушками „Хагги Вагги“, страницы и ссылки с предложениями недобросовестных продавцов пропали из каталогов сайтов. Интернет-магазины „Азбука детства“ и Elmers-mama вывели игрушки из ассортимента, товары скрыты на сайте и не допускаются к продаже», — говорится в сообщении.

Руководство интернет-магазина «Elmers-mama» задумалось об изменении показателей качества при приеме продукции, а «Детский мир» запросил у производителей результаты повторных испытаний. В случае отсутствия подтверждения, новые поставки будут блокироваться.

#Общество#Экономика#Новости#Россия#Игрушка#Роскачество
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