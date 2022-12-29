Финансовый эксперт дал рекомендации по накоплению средств к пенсии

По его словам, откладывать необходимо столько, сколько это возможно, принимая в расчет предполагаемую длительность работы, возможное получение наследства и другие факторы. А начать можно с небольшой суммы — пусть это будет десять тысяч или даже одна тысяча с каждой зарплаты. Со временем эту сумму желательно будет увеличивать с каждым годом, подчеркнул Журавлев. Он также заявил о целесообразности приобретения акций на фондовом рынке.