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Финансовый эксперт дал рекомендации по накоплению средств к пенсии

Сегодня, 08:39
Фото: piqsels.com
Гендиректор одной из российских компаний в сфере бизнес-планирования Николай Журавлев объяснил, что обеспечить комфортную старость можно независимо от карьеры или размера зарплаты.

Он пояснил, что для этого важно обладать финансовой грамотностью и начать откладывать деньги уже сегодня, даже если это будет весьма скромная сумма. Об этом пишут «Известия». 

По его словам, откладывать необходимо столько, сколько это возможно, принимая в расчет предполагаемую длительность работы, возможное получение наследства и другие факторы. А начать можно с небольшой суммы — пусть это будет десять тысяч или даже одна тысяча с каждой зарплаты. Со временем эту сумму желательно будет увеличивать с каждым годом, подчеркнул Журавлев. Он также заявил о целесообразности приобретения акций на фондовом рынке. 

В свою очередь советник по инвестициям Максим Федоров отметил, что экономия на повседневных потребностях ради возможного заработка в будущем — не самая лучшая идея. Он рекомендовал на первом этапе формировать пассивный доход лишь тогда, когда семье хватает денег на регулярные расходы. На втором этапе эксперт посоветовал создать финансовую подушку безопасности на случай форс-мажорных обстоятельств, а на третьем — инвестировать в различные инструменты на длительный срок, который может составлять от нескольких месяцев до десятков лет.

#Общество
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