Эксперты рассказали о сроках хранения новогодних салатов

Салаты нужно хранить в холодильники. Для этих целей нельзя использовать алюминиевую посуду — в ней можно только варить ингредиенты. Для хранения заправленных салатов лучше всего подойдет стеклянная посуда, пластиковые контейнеры или глиняные горшочки. Емкости нужно обязательно закрывать крышкой, иначе ароматы в холодильнике смешаются между собой, что в целом будет не особо аппетитно.