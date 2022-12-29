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Эксперты рассказали о сроках хранения новогодних салатов

Сегодня, 07:27
Салаты на Новый год готовят все хозяйки. Поскольку делать это долго, многие предпочитают заранее нарезать ингредиенты.

Следует помнить, что срок хранения готовых салатов не такой и большой — от двух часов до двух суток. Общественная служба новостей делится рекомендациями о том, как правильно хранить салаты.

Салаты нужно хранить в холодильники. Для этих целей нельзя использовать алюминиевую посуду — в ней можно только варить ингредиенты. Для хранения заправленных салатов лучше всего подойдет стеклянная посуда, пластиковые контейнеры или глиняные горшочки. Емкости нужно обязательно закрывать крышкой, иначе ароматы в холодильнике смешаются между собой, что в целом будет не особо аппетитно. 

Заправленные салаты хранятся в холодильнике не более двух суток, не заправленные — чуть дольше.

Салаты с помидорами хранению не подлежат. Уже через час они превращаются в неаппетитную кашицу. Оставшиеся помидоры можно использовать сразу. Например, для борща или овощного соуса.

Некоторые салаты можно хранить в морозильной камере. Например, не заправленные салаты из отварных овощей, свежей или соленой рыбы можно хранить таким образом до месяца. Салаты, которые готовятся слоями, а также блюда из свежих овощей и фруктов в морозилке не хранятся.

При комнатной температуре салаты портятся. Простоявшие целый день на столе салаты выбрасывать. Если холодильник забит, то можно выносить скоропортящиеся блюда на балкон.

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