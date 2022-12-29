Для нового общественного пространства в центре Омска решили снести 11 деревьев

Для возмещения снесенных деревьев предпринимательница обязалась высадить 5 лип и 5 яблонь у дома № 22 по ул. Гагарина. Две мешающие ели пересадят в сквер им. Дзержинского. Также в качестве компенсации и за работы по сносу она выплатит городу чуть больше 363 тыс. рублей.