Банки рассказали о режиме работы в новогодние праздники

Если необходимо сделать выплату по кредиту, а дата платежа приходится как раз на праздничный период, то клиенту нужно будет подождать официального первого рабочего дня банка, то есть 9 января 2023 года. Однако можно и не затягивать с выплатой и перевести средства за день-два до праздника.