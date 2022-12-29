Банки рассказали о режиме работы в новогодние праздники

Общественная служба новостей рассказала о работе банков в праздничные дни, а также о возможностях денежных переводов и выплатах по кредитам в этот период.
30 декабря банки еще будут работать. Однако важно учесть, что в некоторых из них может быть сокращенный день. Поэтому все операции лучше совершить в начале рабочего дня. 31 числа большая часть банков уже закроется.
1,2, 7 и 8 января – официально выходные дни. В эти даты работающие отделения банков найти будет практически невозможно. С 3 по 6 января некоторые отделения будут работать. В этот период можно будет осуществить все запланированные финансовые операции. С 9 января банки начнут работать в обычном режиме.
Для осуществления денежных переводов в праздничный период лучше всего использовать круглосуточную систему быстрых платежей. При переводе по номеру расчетного счета средства могут поступить получателю с задержкой.
Если необходимо сделать выплату по кредиту, а дата платежа приходится как раз на праздничный период, то клиенту нужно будет подождать официального первого рабочего дня банка, то есть 9 января 2023 года. Однако можно и не затягивать с выплатой и перевести средства за день-два до праздника.