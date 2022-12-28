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Юрист рассказал, как закон позволяет уволить недобросовестного работника

Сегодня, 14:13
Эксперт напомнил, что наиболее частой причиной увольнения сотрудников являются неоднократные грубые нарушения трудовой дисциплины.

Как рассказал в беседе с News.ru юрист Александр Хаминский, уволить сотрудника по статье для работодателя может оказаться непростой задачей, поскольку суды часто принимают сторону уволенных – из-за неточной квалификации работодателем нарушений и недостаточной фиксации проступков сотрудника.

В то же время, специалист напомнил: почти все основания для увольнения работников собраны в статье 81 ТК РФ. Среди самых популярных поводов: грубые нарушения трудовой дисциплины (прогулы, уход с рабочего места без уважительной причины), нарушение стандартов охраны труда, приход на работу в нетрезвом виде.

Хищение или растрата также считаются причиной для увольнения, но только при условии привлечения лица к уголовной или административной ответственности. Другим действенным способом избавиться от не оправдавших доверия работников является аттестация, которую они, скорее всего, провалят. Тем не менее, о необходимости проходить аттестацию надо предупреждать в момент приема на работу.

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