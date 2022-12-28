Юрист рассказал, как закон позволяет уволить недобросовестного работника

Хищение или растрата также считаются причиной для увольнения, но только при условии привлечения лица к уголовной или административной ответственности. Другим действенным способом избавиться от не оправдавших доверия работников является аттестация, которую они, скорее всего, провалят. Тем не менее, о необходимости проходить аттестацию надо предупреждать в момент приема на работу.