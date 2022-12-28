В школах Новосибирской области больше не будут пользоваться бумажными журналами

Как сообщает fedpress.ru со ссылкой на главу ведомства Сергея Цукарь, это позволяет сделать цифровизация.
В регионе в нынешнем году особое внимание решили обратить на цифровую зрелость. Там занялись в этом плане городской средой, образованием, здравоохранением, госуправлением и транспортом.
В образовании предусмотренный для него показатель достигнут полностью. Работу всех школ обеспечивает система «Электронная школа». Там учатся, используя возможности стабильного и быстрого интернета. В ближайшее время прекратят пользоваться бумажными журналами.
Кроме того, полностью на цифру в регионе планируют перевести ряд социальных услуг.