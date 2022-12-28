Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

В школах Новосибирской области больше не будут пользоваться бумажными журналами

Сегодня, 08:43
По данным министерства цифрового развития Новосибирской области, в школах региона больше не будут пользоваться бумажными журналами.

Как сообщает fedpress.ru со ссылкой на главу ведомства Сергея Цукарь, это позволяет сделать цифровизация.

В регионе в нынешнем году особое внимание решили обратить на цифровую зрелость. Там занялись в этом плане городской средой, образованием, здравоохранением, госуправлением и транспортом.

В образовании предусмотренный для него показатель достигнут полностью. Работу всех школ обеспечивает система «Электронная школа». Там учатся, используя возможности стабильного и быстрого интернета. В ближайшее время прекратят пользоваться бумажными журналами.

Кроме того, полностью на цифру в регионе планируют перевести ряд социальных услуг.

 

Подпишитесь
Президент Путин навестит владения омского бизнесмена Сутягинского
Сегодня, 04:55
В Омской области почти 28 тысяч человек заболели ОРВИ
Сегодня, 07:46
Александр Бурков анонсировал назначение нового главы омского минстроя
Сегодня, 05:11
Опасный Новый год. Омичам рассказали, как взрослым и детям избежать беды
Сегодня, 09:17
Из Омска отменили десятки рейсов в районы области и Казахстан
Сегодня, 08:48
В Омске официально представили нового прокурора региона
Сегодня, 06:23