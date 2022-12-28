В Петербурге продлены антиковидные ограничения до конца января

ТАСС поделилось информацией о том, что согласно заявлению Александра Беглова, губернатора Санкт-Петербурга, было подписано правительственное постановление об изменениях в прежнем постановлении, касающемся мер по противодействию распространению в городе COVID-19. Согласно новому документу, все меры, которые не были отменены ранее, должны быть продлены по 31 января.