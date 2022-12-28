Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

В Петербурге продлены антиковидные ограничения до конца января

Сегодня, 06:46
В пресс-службе петербургской горадминистрации сообщили, что до конца января следующего года в городе будут действовать эпидемиологические ограничения.

ТАСС поделилось информацией о том, что согласно заявлению Александра Беглова, губернатора Санкт-Петербурга, было подписано правительственное постановление об изменениях в прежнем постановлении, касающемся мер по противодействию распространению в городе COVID-19. Согласно новому документу, все меры, которые не были отменены ранее, должны быть продлены по 31 января.

Кроме того известно, что в с 14 декабря на территории Петербурга отменили плановые госпитализации, во всех ЛПУ и организациях соцобслуживания установлен масочный режим. Таким меры необходимы по причине вспышки заболеваемости гриппом и прочими ОРВИ. Об этом информирует Russian.rt.com.

Подпишитесь
Президент Путин навестит владения омского бизнесмена Сутягинского
Сегодня, 04:55
В Омской области почти 28 тысяч человек заболели ОРВИ
Сегодня, 07:46
Александр Бурков анонсировал назначение нового главы омского минстроя
Сегодня, 05:11
Опасный Новый год. Омичам рассказали, как взрослым и детям избежать беды
Сегодня, 09:17
Из Омска отменили десятки рейсов в районы области и Казахстан
Сегодня, 08:48
В Омске официально представили нового прокурора региона
Сегодня, 06:23