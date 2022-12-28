В Омской области женщина на иномарке врезалась в грузовик и погибла прямо на месте

Сегодня, 28 декабря, в Москаленском районе произошла авария, в которой погибла женщина. ДТП произошло около 7:20.
По предварительным данным, водитель автомобиля Volkswagen ехала по трассе Челябинск — Новосибирск в сторону Исилькуля. При движении по 703 км она не справился с управлением, выехал на встречную полосу, где врезался в грузовик Isuzu, за рулем которого был 36-летний мужчина.
В результате ДТП водитель легковушки скончалась на месте происшествия от полученных травм. Ее личность сейчас устанавливают. Полиция проводит проверку.