В Омской области выгорел дом. Из-за неисправной печки погиб человек

Следователи просят омичей соблюдать правила пожарной безопасности. Одна из главных причин возгораний — нарушение правил устройства печи: недостаточное отделение дымовых труб от деревянных перекрытий, несоблюдение размеров отступки — расстояния между стенками печи, перегородками и стенами здания; отсутствие предтопочного железного листа. Печь, к тому же, должна иметь собственный фундамент.