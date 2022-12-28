В Омской области выгорел дом. Из-за неисправной печки погиб человек

Пресс-служба СКР Омской области сообщила, что утром 27 декабря выгорел частный дом в с. Александровка. Погиб 62-летний мужчина, хозяин дома. Предварительно известно, что причиной пожара стала неисправная печь. Окончательно все обстоятельства выяснят в ходе проверки.
Следователи просят омичей соблюдать правила пожарной безопасности. Одна из главных причин возгораний — нарушение правил устройства печи: недостаточное отделение дымовых труб от деревянных перекрытий, несоблюдение размеров отступки — расстояния между стенками печи, перегородками и стенами здания; отсутствие предтопочного железного листа. Печь, к тому же, должна иметь собственный фундамент.
Вторая причина — неправильное использование печей: розжиг бензином, керосином и другими горючими жидкостями; использование дров, длина которых превышает размеры топливника; перекаливание печей; оставленные открытыми дверцы; высушивание мокрых вещей вблизи раскаленной печи.