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В Омской области выгорел дом. Из-за неисправной печки погиб человек

Сегодня, 09:42
Фото: СКР Омской области

В Омской области на пожаре погиб 62-летний хозяин частного дома

Следственный комитет начал проверку по факту гибели человека в Омской области. Неисправная печь погубила мужчину.

Пресс-служба СКР Омской области сообщила, что утром 27 декабря выгорел частный дом в с. Александровка. Погиб 62-летний мужчина, хозяин дома. Предварительно известно, что причиной пожара стала неисправная печь. Окончательно все обстоятельства выяснят в ходе проверки.

Следователи просят омичей соблюдать правила пожарной безопасности. Одна из главных причин возгораний — нарушение правил устройства печи: недостаточное отделение дымовых труб от деревянных перекрытий, несоблюдение размеров отступки — расстояния между стенками печи, перегородками и стенами здания; отсутствие предтопочного железного листа. Печь, к тому же, должна иметь собственный фундамент.

Вторая причина — неправильное использование печей: розжиг бензином, керосином и другими горючими жидкостями; использование дров, длина которых превышает размеры топливника; перекаливание печей; оставленные открытыми дверцы; высушивание мокрых вещей вблизи раскаленной печи.

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#Омск#Происшествия#Новости#Омская область#СКР#Пожар с погибшими#Неисправная печь#Частный дом#Дарья Зыкова
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