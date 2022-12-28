В Омской области в день МЧС в пожаре погиб пенсионер

В Азовском немецком национальном районе разбираются во всех нюансах смертельного пожара в селе Александровка, который унес жизнь 62-летнего пенсионера.
«Во вторник, 27 декабря, рано утром в селе загорелся частный дом. Сообщение о пожаре поступило в пожарную часть в 06:47», — рассказали Городу55 в СКР по Омской области.
Во время тушения возгорания спасатели нашли и вынесли из дома бездыханное тело хозяина. Прибывшим на место ЧП медикам оставалось лишь констатировать смерть мужчины. Причины смерти мужчины устанавливаются.
Тем временем, эксперты уже озвучили предварительную причину пожара — неисправность печного отопления.