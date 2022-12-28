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В Омской области в день МЧС в пожаре погиб пенсионер

Сегодня, 10:22
Фото: 1MI
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Предварительно, трагедия произошла из-за неисправной печи.

В Азовском немецком национальном районе разбираются во всех нюансах смертельного пожара в селе Александровка, который унес жизнь 62-летнего пенсионера.

«Во вторник, 27 декабря, рано утром в селе загорелся частный дом. Сообщение о пожаре поступило в пожарную часть в 06:47», — рассказали Городу55 в СКР по Омской области.

Во время тушения возгорания спасатели нашли и вынесли из дома бездыханное тело хозяина. Прибывшим на место ЧП медикам оставалось лишь констатировать смерть мужчины. Причины смерти мужчины устанавливаются.

Тем временем, эксперты уже озвучили предварительную причину пожара — неисправность печного отопления.

В Омской области выгорел дом. Из-за неисправной печки погиб человек
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#Общество#Происшествия#Новости#Эксклюзивы#Омск#Омская область#Азовский район#Пожары#Пожар с погибшими#Смерть#ЧП#Василий Попов
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