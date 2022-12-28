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В Омске официально представили нового прокурора региона

Сегодня, 06:23
Фото: прокуратура Омской области
Заместитель Генерального прокурора России Дмитрий Демешин представил коллективу и руководителям органов власти и правоохраны Омской области нового прокурора.

Сегодня, 28 декабря, заместитель генпрокурора РФ Дмитрий Демешин представил коллективу омской прокуратуры, а также руководителям органов государственной власти и правоохраны региона нового прокурора Омской области. Им стал Алексей Афанасьев — он назначен в Омскую область указом президента Путина.

В первый рабочий день нового прокурора Дмитрий Демешин обозначил ряд региональных проблем, которые требуют особого внимания со стороны региональной прокуратуры в новом составе. Речь идет о проблемах, которые омичи озвучили 6 декабря 2022 года на личном приеме у генпрокурора РФ Игоря Краснова, а также на форумах, проведенных 20 декабря 2022 года. Демешин считает, что новый прокурор способен решить эти проблемы.

Алексей Афанасьев до назначения в Омск трудился в надзорном ведомстве в Карелии. Его кандидатуру согласовали в Совете федерации. Вместе с этим на пост прокурора Ярославской области согласовали бывшего омского прокурора Александра Лоренца.

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