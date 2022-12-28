В Омске официально представили нового прокурора региона

В первый рабочий день нового прокурора Дмитрий Демешин обозначил ряд региональных проблем, которые требуют особого внимания со стороны региональной прокуратуры в новом составе. Речь идет о проблемах, которые омичи озвучили 6 декабря 2022 года на личном приеме у генпрокурора РФ Игоря Краснова, а также на форумах, проведенных 20 декабря 2022 года. Демешин считает, что новый прокурор способен решить эти проблемы.