В Омске официально представили нового прокурора региона

Сегодня, 28 декабря, заместитель генпрокурора РФ Дмитрий Демешин представил коллективу омской прокуратуры, а также руководителям органов государственной власти и правоохраны региона нового прокурора Омской области. Им стал Алексей Афанасьев — он назначен в Омскую область указом президента Путина.
В первый рабочий день нового прокурора Дмитрий Демешин обозначил ряд региональных проблем, которые требуют особого внимания со стороны региональной прокуратуры в новом составе. Речь идет о проблемах, которые омичи озвучили 6 декабря 2022 года на личном приеме у генпрокурора РФ Игоря Краснова, а также на форумах, проведенных 20 декабря 2022 года. Демешин считает, что новый прокурор способен решить эти проблемы.
Алексей Афанасьев до назначения в Омск трудился в надзорном ведомстве в Карелии. Его кандидатуру согласовали в Совете федерации. Вместе с этим на пост прокурора Ярославской области согласовали бывшего омского прокурора Александра Лоренца.