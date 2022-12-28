Уровень неполной занятости бьет рекорды пандемии

Как пишет Infox со ссылкой на РБК, российский рынок поставил рекорд по числу увольнений. Таким образом, граждане, ушедшие в неполную занятость, побили рекорды пандемии 2020 года. При этом большинство «отпускников» составили те, кто пребывает в отпуске без сохранения содержания. Социологи отметили: большинство из них составили сотрудники иностранных организаций в момент смены владельца. Также в Росстате зафиксировали: среди опрошенных заняты оказались лишь 19% граждан, остальные пребывают в отпуске за свой счет.