Стоимость нефти Brent на бирже ICE (Лондон) выросла до $86

Данными поделился ТАСС, ссылаясь на информацию о торгах.
Известно, что 27 декабря президентом РФ Владимиром Путиным был утвержден документ об ответных мерах на установление потолка цен на нефтепродукты из РФ западными государствами и США. Об этом информирует Russian.rt.com.
Российский лидер наложил вето на поставки российских нефтепродуктов в государства, прописывающие в соглашениях ценовые рамки для энергоресурсов из России.
В то же время, сохраняется возможность осуществления поставок в такие государства согласно специальному решению.