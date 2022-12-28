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Стоимость нефти Brent на бирже ICE (Лондон) выросла до $86

Сегодня, 17:54
Впервые с 5 декабря зафиксировано снижение стоимости нефти Brent на британской столичной бирже ICE до $86 за баррель.

Данными поделился ТАСС, ссылаясь на информацию о торгах.

Известно, что 27 декабря президентом РФ Владимиром Путиным был утвержден документ об ответных мерах на установление потолка цен на нефтепродукты из РФ западными государствами и США. Об этом информирует Russian.rt.com.

Российский лидер наложил вето на поставки российских нефтепродуктов в государства, прописывающие в соглашениях ценовые рамки для энергоресурсов из России.

В то же время, сохраняется возможность осуществления поставок в такие государства согласно специальному решению.

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