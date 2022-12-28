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Стали известны самые популярные в Нижнем Новгороде породы собак

Сегодня, 10:18
Кинологи назвали породы собак, наиболее популярные у нижегородцев.

Как пишет Infox со ссылкой на pravda-nn.ru, профессионалы из Российской кинологической федерации составили список собачьих пород, наиболее популярных среди жителей Нижнего Новгорода.

Так, наиболее часто в этом году в городе заводили немецких шпицев. За ними следуют немецкие овчарки, после – чихуахуа. Также в пятерку самых востребованных псов вошли джек рассел терьер и вельш корги пемброк.

Примечательно, что предпочтения нижегородцев не совпадают с общероссийскими. Так, овчарки не попадают в топ-10 страны, зато корги оказались в первой тройке популярных на уровне России. 

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