Стали известны самые популярные в Нижнем Новгороде породы собак

Как пишет Infox со ссылкой на pravda-nn.ru, профессионалы из Российской кинологической федерации составили список собачьих пород, наиболее популярных среди жителей Нижнего Новгорода.
Так, наиболее часто в этом году в городе заводили немецких шпицев. За ними следуют немецкие овчарки, после – чихуахуа. Также в пятерку самых востребованных псов вошли джек рассел терьер и вельш корги пемброк.
Примечательно, что предпочтения нижегородцев не совпадают с общероссийскими. Так, овчарки не попадают в топ-10 страны, зато корги оказались в первой тройке популярных на уровне России.