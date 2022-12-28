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Сразу две омские елки отметились в антирейтинге праздничных деревьев

Сегодня, 11:08
Фото: 1MI
иллюстрация
«Какая жизнь, такая и елка». Омску не повезло дважды попасть в неприятный топ. «Первенство» по России взяла скандальная елка в Амурском поселке.

Спиленная в Амурском поселке елка, которую переместили на Площадь Праздников, нашумела не только в Омске. Издание «66.ru» составило рейтинг самых «странных» новогодних елок в России. Первое место заняла та самая ель, которая стала причиной скандала после обращения жителей в СМИ. Елка росла во дворе  неподалеку, была домом для белок, а также памятным символом: ее высадили в год постройки пятиэтажки.

Возглавить рейтинг могла другая омская елка из сквера Авиаторов, но после волны  недовольства в соцсетях ее убрали. Хотя в соцсетях сохранились фотографии от возмущенных омичей.

Также в топе отметились елки с траурными цветами, елки из странных материалов, кренящиеся елки, но победил, к сожалению, Омск со своей «Самой грустной елкой».

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#Дарья Зыкова#Омск#Рейтинг#Новости#Новый год#Городская елка#Снос деревьев
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