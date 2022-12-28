Сразу две омские елки отметились в антирейтинге праздничных деревьев

Спиленная в Амурском поселке елка, которую переместили на Площадь Праздников, нашумела не только в Омске. Издание «66.ru» составило рейтинг самых «странных» новогодних елок в России. Первое место заняла та самая ель, которая стала причиной скандала после обращения жителей в СМИ. Елка росла во дворе неподалеку, была домом для белок, а также памятным символом: ее высадили в год постройки пятиэтажки.
Возглавить рейтинг могла другая омская елка из сквера Авиаторов, но после волны недовольства в соцсетях ее убрали. Хотя в соцсетях сохранились фотографии от возмущенных омичей.
Также в топе отметились елки с траурными цветами, елки из странных материалов, кренящиеся елки, но победил, к сожалению, Омск со своей «Самой грустной елкой».