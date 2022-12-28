Соседи рассказали о семье екатеринбурженки, которая убила троих детей

Общественная служба новостей делится подробностями трагедии и ее фигурантами. По словам соседей, накануне из злополучной квартиры доносились крики, стуки и ругань. В целом жильцы дома охарактеризовали их как спокойную и вежливую семью.
Многодетная мать оставила две записки. Одна была адресована мужу, другая — родственникам. В своих посланиях женщина использовала религиозную терминологию. По словам обвиняемой, ей приснилось то, что она должна была сделать. В письме родственникам она отметила, что с ее мужем «что-то не то», и попросила не осуждать ее.
Известно, что до 2016 года семья жила в Челябинской области. Женщина работала в Росреестре. После переезда ее муж занял должность замначальника антинаркотического отдела УМВД по Екатеринбургу. На обеих работах сотрудники отзываются о супругах как о нормальных, адекватных людях. Однако в конце службы мужчина «ударился в религию». Родственники жены заметили у него проблемы с психикой уже достаточно давно.
Психиатры причиной случившегося называют шизофрению женщины. Также на это могли повлиять конкретные жизненные обстоятельства.