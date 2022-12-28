Соседи рассказали о семье екатеринбурженки, которая убила троих детей

Многодетная мать оставила две записки. Одна была адресована мужу, другая — родственникам. В своих посланиях женщина использовала религиозную терминологию. По словам обвиняемой, ей приснилось то, что она должна была сделать. В письме родственникам она отметила, что с ее мужем «что-то не то», и попросила не осуждать ее.