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«С Новым годом». Для омских покойников подготовили праздничные венки

Сегодня, 10:14
Фото: 1MI
иллюстрация

Омичам предложили поделиться новогодним теплом с усопшими родственниками

В очередной раз омская ритуальная компания шокировала горожан креативными предновогодними акциями.

Известная своими акциями ритуальная компания «Наследие» вновь отличилась предновогодним предложением. Омичам предложили заказывать новогодние венки для того, чтобы поздравить с праздником родных и близких, которых нет с нами.

В прошлые годы «Наследие» организовывало конкурс на скоростную копку могил, предлагало писать на Новый год «Мертвому Морозу», чтобы тот передал поздравления усопшим, запускать прах с салютом, чтобы красиво попрощаться. Также недавно они провели похоронную церемонию прощания с западными ценностями.

Фото: скриншот сообщества Наследие
#Дарья Зыкова#Омск#Общество#Новости#Новый год#Похоронный бизнес#Смерть#Реклама#Соцсети
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