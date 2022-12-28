«С Новым годом». Для омских покойников подготовили праздничные венки

В прошлые годы «Наследие» организовывало конкурс на скоростную копку могил, предлагало писать на Новый год «Мертвому Морозу», чтобы тот передал поздравления усопшим, запускать прах с салютом, чтобы красиво попрощаться. Также недавно они провели похоронную церемонию прощания с западными ценностями.