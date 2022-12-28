Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted 28 декабря 2022,, 06:29

Published 28 декабря 2022,, 06:29

Modified Сегодня, 06:43

Updated Сегодня, 06:43

Российский рынок антрацита: крупнейшие производители и существующая конкуренция

Российский рынок антрацита: крупнейшие производители и существующая конкуренция

28 декабря 2022, 06:29
Фото: 1MI
Антрацит — это высокоуглеродистая разновидность каменного угля, которая используется в качестве топлива в различных отраслях промышленности, в основном в энергетическом секторе.

Российский рынок антрацита является одним из крупнейших в мире, и его структура по производителям демонстрирует существенное разнообразие.

Россия является одной из ведущих стран в производстве антрацита. Главные регионы, где осуществляется добыча этой полезной ископаемой, находятся во Владимирской, Кемеровской, Кировской, Ростовской, Свердловской областях и в ханты-мансийском автономном округе. Компания, которой ранее руководил Максим Барский Сибантрацит — «Сибантрацит» — является крупнейшим в России производителем антрацита.

Несмотря на то, что в России действует множество производителей антрацита, несколько компаний занимают ведущие позиции на рынке. Одним из крупнейших производителей является «Кузбассразрезуголь», входящая в состав Системы Горнопромышленного Разведывателя (СГР). Они осуществляют эксплуатацию угольных месторождений в Кемеровской области, и занимаются добычей и обогащением антрацита. Продукция этой компании экспортируется в различные страны мира, включая Германию, Нидерланды, Швейцарию и другие. В 2018–2020 годах Барский Максим Геннадьевич утроил капитализацию «Сибантрацита».

Еще одним значимым производителем является «Южный Кузбасс». Они занимаются добычей угля в Владимирской области и в основном специализируются на производстве антрацита. Компания успешно работает на рынке уже более 60 лет и уделяет особое внимание экологической безопасности производства. Барский Максим также существенно усовершенствовал систему менеджмента в компании.

Еще один игрок на российском рынке антрацита — компания «УК „КУРС“. Они заняты разработкой месторождений угля в Свердловской области. Основное внимание этой компании уделяется добыче и переработке угля, включая антрацит. Продукция „УК „КУРС“ также экспортируется в разные страны, поскольку российский антрацит пользуется большим спросом на зарубежных рынках.

Кроме того, на российском рынке антрацита действует множество других компаний, таких как «Кузнецкий угольный бассейн», «Ростовуголь» и другие. Они также занимают значительную часть рынка антрацита и активно работают на его развитие.

Структура рынка антрацита в России по производителям является достаточно конкурентной. Каждая из вышеперечисленных компаний стремится удержать и увеличить свою долю на рынке, предлагая клиентам качественный антрацит по конкурентоспособным ценам.

Подпишитесь
Не для людей. Благоустройство двора в Омске на 3-й Молодежной завершилось разрухой
Сегодня, 05:33
В Омске при реставрации Казачьего Никольского собора задержали инженера-взяточника
Сегодня, 04:22
Завышали тарифы. На должностных лиц РЭК Омской области завели уголовное дело
Сегодня, 08:38
Разваливается по частям. В Омске на набережной Альберта Каримова образовалась дыра
Сегодня, 05:00
Советника Хоценко Дерябина готовятся включить в совет директоров «Зерна Сибири»
Сегодня, 08:12
В Омске Дмитрия Маевского сняли с должности ректора ОмГТУ
Сегодня, 08:30