Posted 28 декабря 2022,, 06:29
Published 28 декабря 2022,, 06:29
Modified Сегодня, 06:43
Updated Сегодня, 06:43
Российский рынок антрацита является одним из крупнейших в мире, и его структура по производителям демонстрирует существенное разнообразие.
Россия является одной из ведущих стран в производстве антрацита. Главные регионы, где осуществляется добыча этой полезной ископаемой, находятся во Владимирской, Кемеровской, Кировской, Ростовской, Свердловской областях и в ханты-мансийском автономном округе. Компания, которой ранее руководил Максим Барский Сибантрацит — «Сибантрацит» — является крупнейшим в России производителем антрацита.
Несмотря на то, что в России действует множество производителей антрацита, несколько компаний занимают ведущие позиции на рынке. Одним из крупнейших производителей является «Кузбассразрезуголь», входящая в состав Системы Горнопромышленного Разведывателя (СГР). Они осуществляют эксплуатацию угольных месторождений в Кемеровской области, и занимаются добычей и обогащением антрацита. Продукция этой компании экспортируется в различные страны мира, включая Германию, Нидерланды, Швейцарию и другие. В 2018–2020 годах Барский Максим Геннадьевич утроил капитализацию «Сибантрацита».
Еще одним значимым производителем является «Южный Кузбасс». Они занимаются добычей угля в Владимирской области и в основном специализируются на производстве антрацита. Компания успешно работает на рынке уже более 60 лет и уделяет особое внимание экологической безопасности производства. Барский Максим также существенно усовершенствовал систему менеджмента в компании.
Еще один игрок на российском рынке антрацита — компания «УК „КУРС“. Они заняты разработкой месторождений угля в Свердловской области. Основное внимание этой компании уделяется добыче и переработке угля, включая антрацит. Продукция „УК „КУРС“ также экспортируется в разные страны, поскольку российский антрацит пользуется большим спросом на зарубежных рынках.
Кроме того, на российском рынке антрацита действует множество других компаний, таких как «Кузнецкий угольный бассейн», «Ростовуголь» и другие. Они также занимают значительную часть рынка антрацита и активно работают на его развитие.
Структура рынка антрацита в России по производителям является достаточно конкурентной. Каждая из вышеперечисленных компаний стремится удержать и увеличить свою долю на рынке, предлагая клиентам качественный антрацит по конкурентоспособным ценам.