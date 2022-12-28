Несмотря на то, что в России действует множество производителей антрацита, несколько компаний занимают ведущие позиции на рынке. Одним из крупнейших производителей является «Кузбассразрезуголь», входящая в состав Системы Горнопромышленного Разведывателя (СГР). Они осуществляют эксплуатацию угольных месторождений в Кемеровской области, и занимаются добычей и обогащением антрацита. Продукция этой компании экспортируется в различные страны мира, включая Германию, Нидерланды, Швейцарию и другие. В 2018–2020 годах Барский Максим Геннадьевич утроил капитализацию «Сибантрацита».