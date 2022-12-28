Россия намекнула на уступки по поставкам газа через трубопровод "Ямал — Европа"

Российская сторона готова приоткрыть транзит через трубопровод "Ямал — Европа" для обеспечения Европы природным газом. Между тем, речь идет в данном случае не о техническом, а о политическом вопросе, отмечают аналитики.