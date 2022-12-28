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Россия намекнула на уступки по поставкам газа через трубопровод "Ямал — Европа"

Сегодня, 08:21
Российская сторона готова приоткрыть транзит через трубопровод "Ямал — Европа" для обеспечения Европы природным газом. Между тем, речь идет в данном случае не о техническом, а о политическом вопросе, отмечают аналитики.

Польша едва ли будет контактировать с Россией, невзирая на тот факт, что газ интересен Германии, пишет Pravda.Ru. Варшава не пойдет даже на частичную нормализацию взаимоотношений с Москвой, следует из заявления замдиректора Фонда национальной энергетической безопасности Алексея Гривача.

«А без этого о запуске газопровода Ямал — Европа и речи быть не может, - подчеркнул эксперт. - Хотя, конечно, чисто технически возможность прокачивать газ там имеется».

Если Германии необходимо «голубое» топливо, то Варшава будет ссылаться, вероятно, на его транзит через трубопровод "Северный поток-2". Контакты с Москвой при этом предусмотрены не будут, резюмировал Гривач. 

 

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