Россия намекнула на уступки по поставкам газа через трубопровод "Ямал — Европа"

Польша едва ли будет контактировать с Россией, невзирая на тот факт, что газ интересен Германии, пишет Pravda.Ru. Варшава не пойдет даже на частичную нормализацию взаимоотношений с Москвой, следует из заявления замдиректора Фонда национальной энергетической безопасности Алексея Гривача.
«А без этого о запуске газопровода Ямал — Европа и речи быть не может, - подчеркнул эксперт. - Хотя, конечно, чисто технически возможность прокачивать газ там имеется».
Если Германии необходимо «голубое» топливо, то Варшава будет ссылаться, вероятно, на его транзит через трубопровод "Северный поток-2". Контакты с Москвой при этом предусмотрены не будут, резюмировал Гривач.