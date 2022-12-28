Президент Путин навестит владения омского бизнесмена Сутягинского

Сегодня, 28 декабря, президент России Владимир Путин с рабочим визитом побывает в Псковской области, где посетит предприятие «Титан-Полимер». Об этом сообщили в пресс-службе Кремля. Владельцем предприятия является омский бизнесмен Михаил Сутягинский.
Завод запустили лишь технически: предположительно, официально он начнет работать в 2023 году. Здесь уже начали производить ПЭТФ-гранулы (полиэтилентерефталат), который используется при производстве пластика и пластмасс. Сейчас эти гранулы ввозят в Россию из-за рубежа.
Местные жители относятся к новому производству в регионе не слишком воодушевленно: в Пскове прошла серия акций протеста против открытия производства, так как отходы производства ПЭТФ-гранул при неправильном обращении могут нанести катастрофический вред экологии. Какая именно мотивация посетить завод появилась у президента, пока не сообщается.
Михаил Сутягинский — председатель Совета директоров АО «Группа компаний «Титан». В рейтинге Города55 «Топ влиятельных омичей 2021 года» он занял 30-ю строчку.