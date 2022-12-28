Президент Путин навестит владения омского бизнесмена Сутягинского

Местные жители относятся к новому производству в регионе не слишком воодушевленно: в Пскове прошла серия акций протеста против открытия производства, так как отходы производства ПЭТФ-гранул при неправильном обращении могут нанести катастрофический вред экологии. Какая именно мотивация посетить завод появилась у президента, пока не сообщается.