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Президент Путин навестит владения омского бизнесмена Сутягинского

Сегодня, 04:55
Фото: Город55
Путин побывает на заводе «Титан-Полимер» в Псковской области.

Сегодня, 28 декабря, президент России Владимир Путин с рабочим визитом побывает в Псковской области, где посетит предприятие «Титан-Полимер». Об этом сообщили в пресс-службе Кремля. Владельцем предприятия является омский бизнесмен Михаил Сутягинский.

Завод запустили лишь технически: предположительно, официально он начнет работать в 2023 году. Здесь уже начали производить ПЭТФ-гранулы (полиэтилентерефталат), который используется при производстве пластика и пластмасс. Сейчас эти гранулы ввозят в Россию из-за рубежа.

Местные жители относятся к новому производству в регионе не слишком воодушевленно: в Пскове прошла серия акций протеста против открытия производства, так как отходы производства ПЭТФ-гранул при неправильном обращении могут нанести катастрофический вред экологии. Какая именно мотивация посетить завод появилась у президента, пока не сообщается.

Михаил Сутягинский — председатель Совета директоров АО «Группа компаний «Титан». В рейтинге Города55 «Топ влиятельных омичей 2021 года» он занял 30-ю строчку.

Топ влиятельных омичей 2021
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#Ольга Акамова#Общество#Новости#Омская область#Прокурка#Путин#Визит#Президент#Владимир Путин#Омск
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