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Появился список направлений, куда омичи могут выгодно поехать на Новый год

Сегодня, 12:30
Фото: 1MI

Омичи собираются поехать отдыхать на новогодних праздниках в Казахстан и Беларусь

На Новый год омичи планируют отправиться в ближнее зарубежье.

Многие омичи собираются использовать новогодние каникулы, как отпуск. Аналитики «Яндекс Путешествий» проанализировали, куда собираются отправиться на отдых жители Омской области. Для этого эксперты изучили данные по бронированию отелей и поиску авиабилетов.

Выяснилось, что чаще всего омичи поедут в Таиланд, Турцию, Казахстан, Беларусь и Азербайджан. Если говорить о зарубежных направлениях, то стоимость перелета в Бангкок в обе стороны из Омска на одного человека обойдется в 121 700 рублей. Поездка с Стамбул будет стоить 58 030 рублей, в Астану — 21 980 рублей, в Минск — 24 360 рублей, в Баку — 49 380 рублей.

Что касается наиболее популярных российских направлений, то на перелет в Москву омичи готовы потратить 13 850 рублей, в Санкт-Петербург — 16 620 рублей, в Сочи — 21 560 рублей. Также популярностью пользуются поездки в Минеральные Воды (18 590 рублей), Калининград (22 000 рублей) и Владивосток (41 590 рублей). Дешевле всего омичам обойдутся билеты в Новосибирск. Перелет в обе стороны на одного человека составит всего 6 170 рублей.

#Вероника Жукова#Общество#Новости#Россия#Омская область#Путешествие#Самолет#Новый год
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