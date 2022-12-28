Выяснилось, что чаще всего омичи поедут в Таиланд, Турцию, Казахстан, Беларусь и Азербайджан. Если говорить о зарубежных направлениях, то стоимость перелета в Бангкок в обе стороны из Омска на одного человека обойдется в 121 700 рублей. Поездка с Стамбул будет стоить 58 030 рублей, в Астану — 21 980 рублей, в Минск — 24 360 рублей, в Баку — 49 380 рублей.