Потребители переходят на экономию

В целях сохранения бюджета появляются предложения от крупных игроков рынка – это могут быть повышенные бонусные баллы с покупок, нужная категория кешбэка, выгодные предложения от банков или магазинов. Сейчас возможностей сэкономить на обыденных покупках - масса. Для этого нужно потратить немного времени и поискать выгодные предложения. Например, если собираетесь за новогодними покупками поехать на автомобиле, то помните, что на категории АЗС тоже можно экономить. Так, платежная система «Мир» совместно с сетью АЗС «Газпромнефть» в декабре запустили проект, по которому держатели национальной карты могут получить кешбэк 100 рублей при оплате топлива и других товаров сети при сумме чека от 1200 руб. Главное – до конца года оплатить покупки зарегистрированной в программе лояльности картой «Мир».