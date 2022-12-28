Покупка новогоднего алкоголя стала рискованной

Впрочем, поставки отдельных позиций алкоголя из ЕС активно продолжались в конце лета – начале осени. Также заменить отсутствующие напитки попытались отечественные производители. Впрочем, экономисты призывают граждан не радоваться мнимому изобилию и с осторожностью приобретать продукцию ушедших брендов, предполагая, что в бутылках могут быть опасные подделки. А лучше – обратиться к хорошо известной отечественной классике, чтобы гарантированно избежать неприятностей.