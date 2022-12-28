Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Покупка новогоднего алкоголя стала рискованной

Сегодня, 16:52
Россиян предупреждают: к выбору алкоголя на новогодний стол надо отнестись со всей ответственностью.

Как пишет Infox, уход известных алкогольных брендов из России привел к запустению полок в винных отделах магазинов. Еще в октябре председатель президиума АКОРТ Игорь Караваев в беседе с «Известиями» рассказал, что ассортимент виски на полках уменьшился на 50%, шампанского — на 95%, импортного пива — на 40%. К концу декабря ситуация с импортным алкоголем стала еще хуже.

Впрочем, поставки отдельных позиций алкоголя из ЕС активно продолжались в конце лета – начале осени. Также заменить отсутствующие напитки попытались отечественные производители. Впрочем, экономисты призывают граждан не радоваться мнимому изобилию и с осторожностью приобретать продукцию ушедших брендов, предполагая, что в бутылках могут быть опасные подделки. А лучше – обратиться к хорошо известной отечественной классике, чтобы гарантированно избежать неприятностей.  

Подпишитесь
Для нового общественного пространства в центре Омска решили снести деревья
Сегодня, 12:21
Срочно. В Омске в пожаре сгорела семья с трехлетним ребенком
Сегодня, 16:17
Александр Бурков анонсировал назначение нового главы омского минстроя
Сегодня, 05:11
Опасный Новый год. Омичам рассказали, как взрослым и детям избежать беды
Сегодня, 09:17
Первым замом министра регбезопасности Омской области стал Александр Алгазин
Сегодня, 10:25
На праздники в Омске изменится график работы медицинских учреждений
Сегодня, 10:38