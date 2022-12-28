Покупка новогоднего алкоголя стала рискованной

Как пишет Infox, уход известных алкогольных брендов из России привел к запустению полок в винных отделах магазинов. Еще в октябре председатель президиума АКОРТ Игорь Караваев в беседе с «Известиями» рассказал, что ассортимент виски на полках уменьшился на 50%, шампанского — на 95%, импортного пива — на 40%. К концу декабря ситуация с импортным алкоголем стала еще хуже.
Впрочем, поставки отдельных позиций алкоголя из ЕС активно продолжались в конце лета – начале осени. Также заменить отсутствующие напитки попытались отечественные производители. Впрочем, экономисты призывают граждан не радоваться мнимому изобилию и с осторожностью приобретать продукцию ушедших брендов, предполагая, что в бутылках могут быть опасные подделки. А лучше – обратиться к хорошо известной отечественной классике, чтобы гарантированно избежать неприятностей.