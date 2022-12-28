Плата за наслаждение. В Омске подорожает самый новогодний напиток

На портале правовой информации появился приказ федерального Министерства финансов, где устанавливается минимальная стоимость некоторых алкогольных напитков. В том числе в документе обозначена величина подорожания «новогоднего» напитка — игристых вин.
Так, с 1 января 2023 года минимальная цена за бутылку игристого вина объемом 0.7 литров установят на уровне 239 рублей. Сейчас минимальная стоимость этого напитка составляет 169 рублей. В итоге стоимость игристых вин вырастет как минимум на 41,4%.
Также с начала 2023 года вырастет минимальная розничная цена на водку — она составит 281 рубль за 0,5 литра вместо 261 рубля. Коньяк подорожает с 458 до 517 рублей, а бренди — с 348 до 375 рублей.
Новая минимальная цена будет актуальна до 31 декабря 2028 года включительно, говорится в документе.