Первым замом министра регбезопасности Омской области стал Александр Алгазин

Александр Алгазин родился в Омске 12 мая 1963 года, окончил Омский механико-технологический техникум и Омскую высшую школу милиции МВД России. Долгое время он служил в рядах МВД и даже возглавлял отдел милиции Ленинского административного округа. Позже работал заместителем начальника факультета заочного обучения переподготовки и повышения квалификации Омской области МВД России.