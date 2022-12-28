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Первым замом министра регбезопасности Омской области стал Александр Алгазин

Сегодня, 10:25
Фото: Пресс-центр МРБ Омской области
Кандидатуру Александра Алгазина одобрили на заседании регионального правительства.

Сегодня, 28 декабря, в правительстве Омской области согласовали нового первого заместителя министра региональной безопасности. Им стал Александр Алгазин, сообщили в пресс-службе министерства. Первым рабочим днем Алгазина станет 30 декабря.

Александр Алгазин родился в Омске 12 мая 1963 года, окончил Омский механико-технологический техникум и Омскую высшую школу милиции МВД России. Долгое время он служил в рядах МВД и даже возглавлял отдел милиции Ленинского административного округа. Позже работал заместителем начальника факультета заочного обучения переподготовки и повышения квалификации Омской области МВД России.

Известно, что за свою службу Алгазин получит ряд государственных наград за личное мужество и безупречную службу, ветеран боевых действий.

Последним местом работы Алгазина было МУП «Муниципальные рынки» Омска, которым он руководил с июня 2018 по 2022 годы.

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#Общество#Новости#Омск#Омская область#Назначение#Александр Алгазин#Ольга Акамова
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