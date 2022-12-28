Первым замом министра регбезопасности Омской области стал Александр Алгазин

Сегодня, 28 декабря, в правительстве Омской области согласовали нового первого заместителя министра региональной безопасности. Им стал Александр Алгазин, сообщили в пресс-службе министерства. Первым рабочим днем Алгазина станет 30 декабря.
Александр Алгазин родился в Омске 12 мая 1963 года, окончил Омский механико-технологический техникум и Омскую высшую школу милиции МВД России. Долгое время он служил в рядах МВД и даже возглавлял отдел милиции Ленинского административного округа. Позже работал заместителем начальника факультета заочного обучения переподготовки и повышения квалификации Омской области МВД России.
Известно, что за свою службу Алгазин получит ряд государственных наград за личное мужество и безупречную службу, ветеран боевых действий.
Последним местом работы Алгазина было МУП «Муниципальные рынки» Омска, которым он руководил с июня 2018 по 2022 годы.