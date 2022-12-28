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Педагог омской школы № 16 оскорбил учеников матом во время классного часа

Сегодня, 02:40
Фото: 1MI
В департаменте образования выяснили, что такая ситуация действительно произошла этой осенью.

Вчера, 27 декабря, в паблике «Инцидент Омск» появилась информация, что учитель школы № 16 ведет себя очень агрессивно по отношению к учащимся. На опубликованной аудиозаписи слышно, как педагог оскорбляет детей нецензурной бранью во время «Разговоров о важном».

В департаменте образования прокомментировали эту ситуацию. В ведомстве рассказали, что на место выезжали специалисты ведомства и глава департамента Ольга Онищенко. Они подтвердили информацию о некорректном поведении учителя.

«Состоялась встреча родителей с директором школы и педагогом. Решение о привлечении педагога к ответственности будет принято в ближайшее время», — рассказали в пресс-службе департамента образования.
#Вероника Жукова#Общество#Новости#Омск#Соцсети#Учитель
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