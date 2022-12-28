Педагог омской школы № 16 оскорбил учеников матом во время классного часа

Вчера, 27 декабря, в паблике «Инцидент Омск» появилась информация, что учитель школы № 16 ведет себя очень агрессивно по отношению к учащимся. На опубликованной аудиозаписи слышно, как педагог оскорбляет детей нецензурной бранью во время «Разговоров о важном».