Педагог омской школы № 16 оскорбил учеников матом во время классного часа

Вчера, 27 декабря, в паблике «Инцидент Омск» появилась информация, что учитель школы № 16 ведет себя очень агрессивно по отношению к учащимся. На опубликованной аудиозаписи слышно, как педагог оскорбляет детей нецензурной бранью во время «Разговоров о важном».
В департаменте образования прокомментировали эту ситуацию. В ведомстве рассказали, что на место выезжали специалисты ведомства и глава департамента Ольга Онищенко. Они подтвердили информацию о некорректном поведении учителя.
«Состоялась встреча родителей с директором школы и педагогом. Решение о привлечении педагога к ответственности будет принято в ближайшее время», — рассказали в пресс-службе департамента образования.