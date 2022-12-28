Опасный Новый год. Омичам рассказали, как взрослым и детям избежать беды

Минздрав Омской области провел встречу с врачами, чтобы поговорить о новогоднем травматизме. Выступил врач-травматолог Анатолий Зимницкий и заслуженный детский врач Борис Злобин.
Анатолий Зимницкий, рассказал о том, что обморожения в новогодние праздники — явление нередкое. Несмотря на то, что городу 300 лет, и каждый год происходит одно и то же — приходит зима, люди продолжают сталкиваться с инвалидизирующими последствиями обморожений. Основной причиной врач назвал не мороз, а алкоголь. Посоветовал не искать приключений после выпивки, а оставаться дома, в тепле. Также посоветовал переходить на режим «капусты» — одеваться многослойно, но чтобы оставалось место для циркуляции воздуха. Пользоваться термобельем. Это же касается и обуви. Между сапогом и шерстяным носком должен быть слой тепла.
Если человек все-таки обморозился, нужно отогреваться постепенно, чтобы сосуды успели адаптироваться к изменениям. Лучше кутаться в плед и пить горячий морс, чем ложиться в горячую ванну. Форсировать отогревание опасно.
Когда конечности уже побелели, чувствительность снизилась, особенно важно сделать все правильно, чтобы не было жестоких последствий. Не стоит заниматься растираниями, лить на руки и ноги горячую воду. Поверхностные ткани отогреются, а сосуды внутри конечностей останутся в спазме. Это никак не защитит от отека, волдырей и серьезных повреждений. Нужно пользоваться методом теплоизоляции:
«Конечность обматывается большим слоем ватно-марлевого материала, сверху заворачивается в пищевую пленку или пакет, а дальше — утепляется шерстяной тканью. Так кровоток будет отогреваться постепенно, последствий окажется меньше. Кроме того, можно помочь организму горячим питьем», — поделился правильным способом самопомощи Анатолий Зимницкий.
Борис Злобин рассказал о популярных детских травмах в новогодние праздники. Хоть за последние годы снизился травматизм от петард и фейерверков, потому что стало меньше стихийной торговли, все еще бывают тяжелые случаи. Поэтому врач категорически советовал не позволять детям самостоятельно развлекаться со взрывающимися игрушками. Только под присмотром.
«На горках нужно следить, чтобы ребенок не попал в толкучку, смотреть, с какой горки скатываться, а лучше кататься вместе с ребенком младшего возраста. Старшим детям нужно объяснить, что лучше выпасть с ватрушки, но ни в коем случае не надо тормозить руками или ногами, это часто приводит к травмам конечностей, » — прокомментировал Борис Злобин опасность других зимних развлечений.
Он сообщил, что переломы позвоночника и черепно-мозговые травмы — не редкость после падения с горки. Толпа на горке опасна для всех, особенно, если площадка плохо оборудована бортами. Также на каникулах дети часто травмируются на батутах в развлекательных центрах. Падают на спину и получают компрессионные переломы позвоночника.
Врачи рассказали, что стационары на праздники как работали круглосуточно, так и будут. Городские травмпункты тоже график не поменяют, будут принимать празднующих с 8 часов утра до 20 часов вечера. Омичам пожелали не терять голову от веселья и следить за детьми, чтобы на праздник не попасть в больницу.