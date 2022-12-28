Опасный Новый год. Омичам рассказали, как взрослым и детям избежать беды

Анатолий Зимницкий, рассказал о том, что обморожения в новогодние праздники — явление нередкое. Несмотря на то, что городу 300 лет, и каждый год происходит одно и то же — приходит зима, люди продолжают сталкиваться с инвалидизирующими последствиями обморожений. Основной причиной врач назвал не мороз, а алкоголь. Посоветовал не искать приключений после выпивки, а оставаться дома, в тепле. Также посоветовал переходить на режим «капусты» — одеваться многослойно, но чтобы оставалось место для циркуляции воздуха. Пользоваться термобельем. Это же касается и обуви. Между сапогом и шерстяным носком должен быть слой тепла.