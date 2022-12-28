Омский «Авангард» в сухую разгромил «Автомобилист» в своем тысячном матче в КХЛ

В среду, 28 декабря, Омский «Авангард» на домашнем льду G-Drive Арены встречался с екатеринбургским «Автомобилистом». Для «ястребов» эта игра стала 1000-й в КХЛ.
Встреча началась с «осторожностью», — обе команды будто присматривались друг к другу. Однако омичи постепенно наседали на ворота соперника и уже на 5 минуте забросили первую шайбу. С передачи Арсения Грицюка и Дамира Шарипзянова отличился Сергей Толчинский.
После этого «Автомибилист» чуточку взбодрился, покатил вперед, но не долго, «ястребы» то и дело создавали острые и пугающие моменты у ворот Владимира Галкина. Весьма реальные шансы увеличить разрыв в счете были у Грицюка и Ткачева, но не в этот раз.
А вот за 2:11 до конца период «Авангард» забил вновь, но гости запросили видео просмотр на предмет положения вне игры. Что в итоге и подтвердилось — гола нет. Ну хоть собравшихся порадовали.
В начале второго периода «ястребы» еще раз огорчили гостей из Екатеринбурга и сделали-таки счет на табло 2:0. От синей линии точно приложился капитан Дамир Шарипзянов.
«Автомобилист» заменил вратаря на Игоря Бобкова, заработали удаление, выстояли и были близки, что бы открыть счет своим голам. Вот только вместо них своим шансом воспользовался Сергей Толчинский, который оформил дубль. Ему ассистировали Антон Белов и Владимир Ткачев.
На экваторе второй двадцатиминутки «ястребы» остались в меньшинстве, сфолил Владимир Ткачев. Реализовать большинство у гостей не срослось, а вот у омичей все случилось и смоглось: буквально в первую же атаку после выхода удаленного, Дамир Шарипзянов и Владимир Ткачев вывели на бросок Рида Буше, который не подвел. За 28 минут до окончания матча «Автомобилист» уже «горел» со счетом 0:4.
На последней минуте периода «Авангард» довел счет до разгромного, — Владимир Ткачев отправил шайбу в ворота Бобкова с передачи Рида Буше.
Заключительный период начался с опасных атак и с той, и с другой стороны.
На 3-й минуте Павел Делунов вырвался на пятачок, но не смог поднять шайбу.
Дальше пошла напряженная игра, — остро, опасно, быстро и волнительно, вот только без голов.
На последних минутах матча «Автомобилист» устроил настоящий штурм ворот Василия Демченко, но тот не сдался.
За 56 секунд до финальной сирены омичи остались в меньшинстве, отбились и сохранили для Демченко сухарь. В итоге встреча закончилась со счетом 5:0, ястребы выиграли пятый матч подряд