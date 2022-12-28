Омский «Авангард» в сухую разгромил «Автомобилист» в своем тысячном матче в КХЛ

После этого «Автомибилист» чуточку взбодрился, покатил вперед, но не долго, «ястребы» то и дело создавали острые и пугающие моменты у ворот Владимира Галкина. Весьма реальные шансы увеличить разрыв в счете были у Грицюка и Ткачева, но не в этот раз.

А вот за 2:11 до конца период «Авангард» забил вновь, но гости запросили видео просмотр на предмет положения вне игры. Что в итоге и подтвердилось — гола нет. Ну хоть собравшихся порадовали.