Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Омский «Авангард» в сухую разгромил «Автомобилист» в своем тысячном матче в КХЛ

Сегодня, 16:00
Фото: Город55
Встреча закончилась со счетом 5:0 в пользу омичей.

В среду, 28 декабря, Омский «Авангард» на домашнем льду G-Drive Арены встречался с екатеринбургским «Автомобилистом». Для «ястребов» эта игра стала 1000-й в КХЛ.
Встреча началась с «осторожностью», — обе команды будто присматривались друг к другу. Однако омичи постепенно наседали на ворота соперника и уже на 5 минуте забросили первую шайбу. С передачи Арсения Грицюка и Дамира Шарипзянова отличился Сергей Толчинский.

После этого «Автомибилист» чуточку взбодрился, покатил вперед, но не долго, «ястребы» то и дело создавали острые и пугающие моменты у ворот Владимира Галкина. Весьма реальные шансы увеличить разрыв в счете были у Грицюка и Ткачева, но не в этот раз.
А вот за 2:11 до конца период «Авангард» забил вновь, но гости запросили видео просмотр на предмет положения вне игры. Что в итоге и подтвердилось — гола нет. Ну хоть собравшихся порадовали.

В начале второго периода «ястребы» еще раз огорчили гостей из Екатеринбурга и сделали-таки счет на табло 2:0. От синей линии точно приложился капитан Дамир Шарипзянов.
«Автомобилист» заменил вратаря на Игоря Бобкова, заработали удаление, выстояли и были близки, что бы открыть счет своим голам. Вот только вместо них своим шансом воспользовался Сергей Толчинский, который оформил дубль. Ему ассистировали Антон Белов и Владимир Ткачев.

На экваторе второй двадцатиминутки «ястребы» остались в меньшинстве, сфолил Владимир Ткачев. Реализовать большинство у гостей не срослось, а вот у омичей все случилось и смоглось: буквально в первую же атаку после выхода удаленного, Дамир Шарипзянов и Владимир Ткачев вывели на бросок Рида Буше, который не подвел. За 28 минут до окончания матча «Автомобилист» уже «горел» со счетом 0:4.

На последней минуте периода «Авангард» довел счет до разгромного, — Владимир Ткачев отправил шайбу в ворота Бобкова с передачи Рида Буше.

Заключительный период начался с опасных атак и с той, и с другой стороны.
На 3-й минуте Павел Делунов вырвался на пятачок, но не смог поднять шайбу.
Дальше пошла напряженная игра, — остро, опасно, быстро и волнительно, вот только без голов.

На последних минутах матча «Автомобилист» устроил настоящий штурм ворот Василия Демченко, но тот не сдался.

За 56 секунд до финальной сирены омичи остались в меньшинстве, отбились и сохранили для Демченко сухарь. В итоге встреча закончилась со счетом 5:0, ястребы выиграли пятый матч подряд

#Василий Попов#Спорт#Новости#Омск#Авангард#Хоккей#G-Drive Арена#Дамир Шарипзянов#Сергей Толчинский#Владимир Ткачев#Матч
Подпишитесь
Для нового общественного пространства в центре Омска решили снести деревья
Сегодня, 12:21
Срочно. В Омске в пожаре сгорела семья с трехлетним ребенком
Сегодня, 16:17
Александр Бурков анонсировал назначение нового главы омского минстроя
Сегодня, 05:11
Опасный Новый год. Омичам рассказали, как взрослым и детям избежать беды
Сегодня, 09:17
Первым замом министра регбезопасности Омской области стал Александр Алгазин
Сегодня, 10:25
На праздники в Омске изменится график работы медицинских учреждений
Сегодня, 10:38