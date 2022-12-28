«Омск — в самое сердце»: известные жители рассказали, за что любят Омск

Накануне Нового год «Гигарама» выпустила интернет-проект «Омск — в самое сердце». Он собран из 12 видеоисторий, рассказанных самими омичами. Среди них боец MMA Александр Шлеменко, совладелец неаполитанской пиццерии Аниелло Бенедуче, реконструктор Василий Минин, художественный руководитель омского симфонического оркестра Дмитрий Васильев, хоккеист «Авангарда» Арсений Грицюк и другие. Каждый герой делится своей историей об Омске, при этом отмечая в городе те качества, которые ему особенно дороги.