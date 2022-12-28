«Омск — в самое сердце»: известные жители рассказали, за что любят Омск

Накануне Нового год «Гигарама» выпустила интернет-проект «Омск — в самое сердце». Он собран из 12 видеоисторий, рассказанных самими омичами. Среди них боец MMA Александр Шлеменко, совладелец неаполитанской пиццерии Аниелло Бенедуче, реконструктор Василий Минин, художественный руководитель омского симфонического оркестра Дмитрий Васильев, хоккеист «Авангарда» Арсений Грицюк и другие. Каждый герой делится своей историей об Омске, при этом отмечая в городе те качества, которые ему особенно дороги.
В итоге Омск предстает старинным, архитектурным, зеленым, спортивным, историческим, театральным, музыкальным, живописным, студенческим, вкусным и технологическим мегаполисом.
«Омск — город, в котором производятся ракеты, и, соответственно, вы понимаете, какого уровня здесь работают специалисты. Сегодня у нас и оборонно-промышленный комплекс получает хорошие заказы, и мы можем обеспечить его квалифицированными кадрами. Я много бываю на Омском нефтеперерабатывающем заводе — операторная здесь похожа на пункт управления полетами, это что-то из сферы космоса. Хочу пожелать всем веры в будущее нашей области и нашей страны», — говорит губернатор Александр Бурков в ролике «Омск технологический».
Отдельно в проекте Омск отмечен как город хоккейный: в этом году «Авангард» вернулся на новую домашнюю арену, а спортивная инфраструктура постоянно развивается.
«Здесь была хорошая хоккейная школа, хороший тренер, здоровская команда, и мы приняли решение, что я буду перебираться в Омск. Один, без родителей, а там уже как пойдет. Сейчас для приезжих игроков город сделал очень большой шаг вперед — здесь построили академию „Авангарда“. В этом сезоне наша команда вернулась домой, на новую “G-Drive Арену”. Я наслышан, что омские болельщики нереально громкие и, наверное, лучшие в России. Давайте мы покажем все на льду, а вы — на трибунах», — говорит 21-летний нападающий «Авангарда» Арсений Грицюк, который переехал в Омск из Красноярска в 12-летнем возрасте.
Спортсмен достиг уровня КХЛ и вместе с омской командой стал обладателем Кубка Гагарина в 2021 году.
Помимо того, что каждая видеоистория проекта посвящена отдельной теме, внутри нее также предлагается набор тематических фактов. Из них можно выбрать наиболее интересные для себя, отметить «лайками» и собрать свою коллекцию. Ею можно поделиться в соцсетях или сохранить в памяти гаджета, создав собственный образ Омска.