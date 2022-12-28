Омич убил экс-возлюбленную из-за ревности на глазах у сына

В Омске суд признал виновным 35-летнего мужчины в убийстве бывшей возлюбленной. Трагедия произошла 7 июля 2022 года. В этот день нетрезвый подсудимый находился в квартире экс-сожительницы. Между ними возник конфликт на почве ревности, из-за чего мужчина набросился на омичку.
Подсудимый избил ее, а затем ударил ножом в грудь и шею. Когда он понял, что сделал, то ранил сам себя. От полученных травм женщина скончалась в больнице, нападавшему оказали медицинскую помощь.
Во время убийства в соседней комнате находился маленький сын злоумышленника и его бывшей сожительницы. Мужчина признал вину, суд приговорил его к 9 годам 6 месяцам колонии строгого режима. Приговор еще не вступил в силу.