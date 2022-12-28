Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Омич убил экс-возлюбленную из-за ревности на глазах у сына

Сегодня, 03:57
Фото: 1MI
Мужчина избил женщину, а тем ранил ее ножом. Во время убийства с соседней комнате находился его сын.

В Омске суд признал виновным 35-летнего мужчины в убийстве бывшей возлюбленной. Трагедия произошла 7 июля 2022 года. В этот день нетрезвый подсудимый находился в квартире экс-сожительницы. Между ними возник конфликт на почве ревности, из-за чего мужчина набросился на омичку.

Подсудимый избил ее, а затем ударил ножом в грудь и шею. Когда он понял, что сделал, то ранил сам себя. От полученных травм женщина скончалась в больнице, нападавшему оказали медицинскую помощь.

Во время убийства в соседней комнате находился маленький сын злоумышленника и его бывшей сожительницы. Мужчина признал вину, суд приговорил его к 9 годам 6 месяцам колонии строгого режима. Приговор еще не вступил в силу.

#Вероника Жукова#Происшествия#Новости#Омск#Прокуратура#Убийство#Ребенок
Подпишитесь
BMW X6 из пьяного ДТП оформлено на крупную фармацевтическую компанию «Аналитика-Омск»
26 декабря 16:25
«Пик пройден». Глава омского минздрава рассказал о ситуации с гриппом и коронавирусом
Вчера, 15:13
«Чушки», лом и мазут. О чем спрашивают свидетелей по делу омского депутата Кипервара
Вчера, 06:23
Педагог омской школы № 16 оскорбил учеников матом во время классного часа
Сегодня, 02:40
Омские Нефтяники накрыло выбросами во время режима «черного неба»
Сегодня, 03:10
Проблемы не закончились. Семьи мобилизованных из Омской области пожаловались Буркову
Вчера, 14:30