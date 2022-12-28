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Новый прокурор, признание в любви и невозможность уехать. Омск в среду

Сегодня, 14:05
Фото: 1MI
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Итоги дня — версия Города55.

Новость № 1. После стольких попыток предугадать, кто же будет новым прокурором Омской области, омичи узнали правду. Алексей Афанасьев официально вступил в должность. Его представил заместитель генпрокурора РФ.

В Омске официально представили нового прокурора региона
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Новость № 2. Известные омичи признались городу в любви. Каждый рассказал о том, чем город дорог именно ему. Опросили 12 человек. И хоккеистов, и спортсменов, и людей искусства.

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Новость № 3. Это хорошо, что омичи признались в любви к городу, потому что покинуть его становится все сложнее. В расписании автовокзала появились глобальные изменения. Коснутся они не только областных маршрутов, но и международных, потому что не ожидается большого пассажиропотока в сторону Казахстана.

Из Омска отменили десятки рейсов в районы области и Казахстан
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#Омск#Город#Общество#Новости#Омская область#Транспорт#Прокуратура#Назначения и отставки#Известные омичи#Расписание#Дарья Зыкова
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