Новый прокурор, признание в любви и невозможность уехать. Омск в среду

Новость № 1. После стольких попыток предугадать, кто же будет новым прокурором Омской области, омичи узнали правду. Алексей Афанасьев официально вступил в должность. Его представил заместитель генпрокурора РФ.
Новость № 2. Известные омичи признались городу в любви. Каждый рассказал о том, чем город дорог именно ему. Опросили 12 человек. И хоккеистов, и спортсменов, и людей искусства.
Новость № 3. Это хорошо, что омичи признались в любви к городу, потому что покинуть его становится все сложнее. В расписании автовокзала появились глобальные изменения. Коснутся они не только областных маршрутов, но и международных, потому что не ожидается большого пассажиропотока в сторону Казахстана.