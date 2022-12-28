Новый прокурор, признание в любви и невозможность уехать. Омск в среду

Новость № 3. Это хорошо, что омичи признались в любви к городу, потому что покинуть его становится все сложнее. В расписании автовокзала появились глобальные изменения. Коснутся они не только областных маршрутов, но и международных, потому что не ожидается большого пассажиропотока в сторону Казахстана.