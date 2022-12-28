«Не надо зазнаваться». Капитан омского «Авангарда» высказался о «сухой» победе над «А

Капитан омского «Авангарда» прокомментировал крупную победу над екатеринбургским «Автомобилистом» на льду домашней G-Drive Арены.
«Я думаю не стоит обращать внимание на счет - победа есть победа. У нас с ними предстоит еще две игры, из четырех в сезоне, так что готовимся. Просто сегодня забили свои моменты, у них они тоже были, просто Дема (вратарь Василий Демченко – прим.ред.) хорошо подтащил. Парни молодцы, что хорошо доиграли до конца и вырвали эту победу для Демы и для команды. Такие счета на ноль многого стоят, но не надо зазнаваться, что 1:0, что 5:0 дают 2 очка», – заметил в беседе с корреспондентом Города55 Шарипзянов.
Рассказал защитник «ястребов и о предновогоднем настроении в команде, вкупе с последней в этом году игре, которая состоится уже через день, — 30 декабря.
«Пока что хорошее настроение, да впереди еще одна игра, но будем выходить и работать с «Салаватом». Да, все мы люди, у всех есть семьи, родные и близкие и им необходимо наше внимание и время, но все равно выйдем и будем биться с «Салаватом» за победные очки», – пообещал капитан «Авангарда».
Напомним, сегодня «ястребы» в сухую разгромили «Автомобилист». Встреча закончилась со счетом 5:0 в пользу омичей. У «Авангарда» дубль оформил Серей Толчинский, шайбы также на счету у Дамира Шарипзянова, Рида Буше и Владимира Ткачева.