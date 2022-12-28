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«Не надо зазнаваться». Капитан омского «Авангарда» высказался о «сухой» победе над «А

Сегодня, 20:17
Фото: ХК Авангард
В этом матче на счету Дамира Шарипзянова гол и две голевые передачи.

Капитан омского «Авангарда» прокомментировал крупную победу над екатеринбургским «Автомобилистом» на льду домашней G-Drive Арены.

«Я думаю не стоит обращать внимание на счет - победа есть победа. У нас с ними предстоит еще две игры, из четырех в сезоне, так что готовимся. Просто сегодня забили свои моменты, у них они тоже были, просто Дема (вратарь Василий Демченко – прим.ред.) хорошо подтащил. Парни молодцы, что хорошо доиграли до конца и вырвали эту победу для Демы и для команды. Такие счета на ноль многого стоят, но не надо зазнаваться, что 1:0, что 5:0 дают 2 очка», – заметил в беседе с корреспондентом Города55  Шарипзянов.
Дамир Шарипзянов прокомментировал крупную победу
Видео: Город55

Рассказал защитник «ястребов и о предновогоднем настроении в команде, вкупе с последней в этом году игре, которая состоится уже через день, — 30 декабря.

«Пока что хорошее настроение, да впереди еще одна игра, но будем выходить и работать с «Салаватом». Да, все мы люди, у всех есть семьи, родные и близкие и им необходимо наше внимание и время, но все равно выйдем и будем биться с «Салаватом» за победные очки», – пообещал капитан «Авангарда».

Напомним, сегодня «ястребы» в сухую разгромили «Автомобилист». Встреча закончилась со счетом 5:0 в пользу омичей.  У «Авангарда» дубль оформил Серей Толчинский, шайбы также на счету у Дамира Шарипзянова, Рида Буше и Владимира Ткачева.

Омский «Авангард» в сухую разгромил «Автомобилист» в своем тысячном матче в КХЛ
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