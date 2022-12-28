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Молодой омич пойдет под суд за сбитого инвалида второй группы

Сегодня, 05:40
Фото: 1MI
Пострадавший является инвалидом 2 группы по зрению, он получил серьезные травмы во время аварии.

Прокуратура утвердила обвинение по уголовному делу в отношении 18-летнего омича. Он обвиняется в нарушении правил дорожного движения, что привело к причинению тяжкого вреда здоровью.

Инцидент произошел 21 июня 2022 года. Фигурант дела ехал за рулем автомобиля Toyota Mark 2 и нарушил правила дорожного движения. В результате парень наехал на пешехода, который является инвалидом 2 группы по зрению.

Пострадавший шел через дорогу на улице Багнюка и подавал сигнал белой тростью. В результате мужчина получил тяжкий вред здоровью.

Во время следствия выяснилось, что обвиняемый имел небольшой опыт вождения. После ДТП омич оказал инвалиду первую помощь, также он признал свою вину. Потерпевший и его представитель заявили гражданские иски о взыскании морального и материального ущерба. Уголовное дело передали в суд.

#Вероника Жукова#Происшествия#Новости#Омск#ДТП#Инвалиды#Материальный ущерб
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