Молодой омич пойдет под суд за сбитого инвалида второй группы

Прокуратура утвердила обвинение по уголовному делу в отношении 18-летнего омича. Он обвиняется в нарушении правил дорожного движения, что привело к причинению тяжкого вреда здоровью.
Инцидент произошел 21 июня 2022 года. Фигурант дела ехал за рулем автомобиля Toyota Mark 2 и нарушил правила дорожного движения. В результате парень наехал на пешехода, который является инвалидом 2 группы по зрению.
Пострадавший шел через дорогу на улице Багнюка и подавал сигнал белой тростью. В результате мужчина получил тяжкий вред здоровью.
Во время следствия выяснилось, что обвиняемый имел небольшой опыт вождения. После ДТП омич оказал инвалиду первую помощь, также он признал свою вину. Потерпевший и его представитель заявили гражданские иски о взыскании морального и материального ущерба. Уголовное дело передали в суд.