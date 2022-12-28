Молодой омич пойдет под суд за сбитого инвалида второй группы

Во время следствия выяснилось, что обвиняемый имел небольшой опыт вождения. После ДТП омич оказал инвалиду первую помощь, также он признал свою вину. Потерпевший и его представитель заявили гражданские иски о взыскании морального и материального ущерба. Уголовное дело передали в суд.