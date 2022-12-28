Как декорировать дом к новогодним праздникам еловыми ветками

Общественная служба новостей делится оригинальными идеями декорирования дома еловыми ветками.
Благодаря стабилизированному лапнику композиция прослужит достаточно долго. Лапник можно расставить в вазах в разных комнатах, а ветки — декорировать лентами, бантами, новогодними шариками. В воде комнатной температуры букеты будут стоять дольше.
Другой вариант новогоднего декорирования — рождественские венки. Их можно развешивать и на входную дверь, и на спинки стульев, и на стены. Для украшения хвои подойдут шишки, орехи, сушеные ягоды. Основу для венков можно сделать из проволоки или соломы. В цветочных магазинах продают специальные флористические губки, которые продлевают жизнь хвойным композициям.
Особую торжественность новогоднему столу придают хвойники на праздничном столе. Флористы рекомендуют использовать для таких композиций можжевельник и тую.
Декорировать хвойными ветками можно лестничные перила и даже зеркала.