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Как декорировать дом к новогодним праздникам еловыми ветками

Сегодня, 09:10
Елка — главный атрибут новогодних праздников. Однако не всегда есть возможность поставить дома высокую живую ель. В этом случае на помощь придут хвойные ветки.

Общественная служба новостей делится оригинальными идеями декорирования дома еловыми ветками.

Благодаря стабилизированному лапнику композиция прослужит достаточно долго. Лапник можно расставить в вазах в разных комнатах, а ветки — декорировать лентами, бантами, новогодними шариками. В воде комнатной температуры букеты будут стоять дольше.

Другой вариант новогоднего декорирования — рождественские венки. Их можно развешивать и на входную дверь, и на спинки стульев, и на стены. Для украшения хвои подойдут шишки, орехи, сушеные ягоды. Основу для венков можно сделать из проволоки или соломы. В цветочных магазинах продают специальные флористические губки, которые продлевают жизнь хвойным композициям.

Особую торжественность новогоднему столу придают хвойники на праздничном столе. Флористы рекомендуют использовать для таких композиций можжевельник и тую.

Декорировать хвойными ветками можно лестничные перила и даже зеркала.

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