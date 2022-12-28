Как декорировать дом к новогодним праздникам еловыми ветками

Другой вариант новогоднего декорирования — рождественские венки. Их можно развешивать и на входную дверь, и на спинки стульев, и на стены. Для украшения хвои подойдут шишки, орехи, сушеные ягоды. Основу для венков можно сделать из проволоки или соломы. В цветочных магазинах продают специальные флористические губки, которые продлевают жизнь хвойным композициям.