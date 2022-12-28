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Из Омска отменили десятки рейсов в районы области и Казахстан

Сегодня, 08:48
Фото: 1MI
В расписании автовокзала появились большие изменения.

Омский автовокзал опубликовал изменения в расписании автобусов, которые курсируют в районы области и в Казахстан. В пресс-службе регионального минтранса прокомментировали эту ситуацию. В ведомстве рассказали, что в новогодние праздники (с 31 декабря по 8 января) межмуниципальный транспорт будет работать по расписанию выходного дня.

«С учетом опыта прошлых лет, в первый день на межмуниципальных маршрутах прогнозируется низкий пассажиропоток, поэтому количество транспорта на маршрутах будет меньше, чем в обычный выходной или будний день», — объяснили в пресс-службе ведомства.

Посмотреть изменения в расписании можно в прикрепленном файле.

Расписание рейсов
#Вероника Жукова#Расписание#Транспорт#Омск#Омская область#Казахстан#Новости#Общество
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