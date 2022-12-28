Год арестов. Топ самых громких судебных разбирательств 2022 года в России

Больше всего внимания было уделено РАНХиГС. В апреле арестовали и. о. директора Дальневосточного института управления РАНХиГС Игоря Макурина. Подозреваемый обвинялся в хищении 1,3 млн рублей, которые не дошли до программы повышения квалификации, на которую они были выделены.

А в конце июня под домашний арест отправили ректора РАНХиГС Владимира Мау: обвинен в липовом трудоустройстве в ВУЗе 12 человек, которое привело к хищению 21 млн рублей из бюджета академии. За ним последовал проректор Иван Федотов. По этому же делу ранее были арестованы экс-замминистра просвещения Марина Ракова, Артур Стеценко, директор «Шанинки» Сергей Зуев.