Год арестов. Топ самых громких судебных разбирательств 2022 года в России

Этот год может запомниться как один из самых неординарных. Сфера судебных разбирательств не исключение. Судебная система имеет тенденцию становиться более и более суровой и жестокой. Такие выводы сделала редакция «Новых известий», вспомнив самые громкие дела уходящего года.
2022 год для правоохранительных органов начался с охоты на хакеров. 15 января 2022 года в 14 городах России задержали 16 членов хакерской группировки «REvil» на основании запроса из США и требования Джо Байдена. Были изъяты 426 млн рублей, 600 тыс. долларов, 500 тыс. евро, криптокошельки и 20 автомобилей премиум-класса. Группировка заражала серверы крупных западных и азиатских компаний программами-вымогателями.
Также в январе в Москве были арестованы четыре члена хакерской группы «The Infraud Organisation», в том числе лидера Андрей Новак. Кибермошенники похищали данные кредитных карт. Американские правоохранители начали работу по этому делу еще в 2018 году и задержали 13 человек.
Третий запрос на арест хакеров пришел в московский суд в начале февраля: следователи МВД потребовали отправить в СИЗО шестерых хакеров. Они обвинялись в неправомерном обороте средств платежей. На этот раз название группировки не раскрывалось, но большинство ее членов были официально трудоустроены в обычных компаниях.
Последний «кибер-арест» произошел в середине весны. 14 апреля Мещанский суд арестовал основателя крупнейшего в мире даркнет-рынка «Hydra Market» Дмитрия Павлова. Обвинение: незаконный оборот наркотических веществ.
Нет больше доверия «Телеграму». «Ростех» и «Промсвязьбанк» устроили в 2022 «облаву» на админов каналов, где публиковали информацию о топ-менеджерах госкомпаний. Обвинение: вымогательство крупных сумм.
В августе арестовали по обвинению в вымогательстве у топ-менеджера «Промсвязьбанка» Александра Ушакова журналистку Александру Баязитову. Она писала тексты для разных ресурсов как сотрудник или фрилансер, в том числе для телеграм-канала «Адские бабки». По тому же делу арестовали медиатехнолога Ольгу Архарову и пиар-специалиста Инну Чурилову.
Не прошло и двух недель, когда Басманный суд Москвы арестовал трех администраторов канала «Проект «Сканер»: Владислава Малушенко, Евгения Москвина и Алексея Слободенюка. Они подозреваются в мошенничестве. Создатель канала Руслан Левиев на тот момент уже находился под домашним арестом по делу о дискредитации армии.
Осенью суд отправил в СИЗО администратора канала «Как-то вот так» Анатолия Спирина. Заявили на него директор по особым поручениям «Ростеха» и муж Тины Канделаки Василий Бровко. Подозреваемый вымогал 150 тыс. рублей, по словам заявителей. В ноябре были задержаны коммерческий директор Ксении Собчак Кирилл Суханов, бывший главред Tatler Ариан Романовский, и журналист Life Тамерлан Бигаев. Были арестованы администратор «Кремлевского мамковеда» Станислав Садовов с отцом и администраторы «Закулисного шептуна» и «Волга Brief». Обвинение то же — вымогательство.
Полиция в 2022 году в основном занималась пресечением распространения информации, дискредитирующей армию России.
Первый арест — в марте. Суд Москвы впервые отправил в СИЗО мужчину по статье о распространении фейков про армию. Им оказался техник запасного пункта ГУ МВД Москвы Сергей Клоков.
В апреле за распространение фейков арестовали оппозиционера Владимира Кара-Мурзу*. Он выступил в палате представителей штата Аризона. Также, ему его обвинили в осуществлении деятельности нежелательной организации. Речь идет о фонде «Свободная Россия»**. Он был обвинен за критику российской власти на публичных мероприятиях в Лиссабоне, Хельсинки и Вашингтоне.
В июле прошло самое громкое задержание. В тюрьме оказался московский политик Илья Яшин за стрим на YouTube о событиях в Буче. В декабре он был приговорен к 8,5 годам колонии и запрету на пользование Интернетом в течение 4 лет после освобождения.
Но не только громкие личности, оппозиционеры и политические деятели попали под удар. В Санкт-Петербурге была арестована Виктория Петрова. Она выложила в социальные сети видео, информация в которых расходится с версией Минобороны. До сих пор отбывает срок в СИЗО священник Иоанн Курмояров. Он попал туда за видео с рассуждениями о спецоперации. Досталось даже пожилому кочегару из Вологды: он выложил у себя на странице ВК несколько видео, в которых говорится о жестокости действий российской армии. Отправлен в исправительную колонию на 3 года.
Как оказалось, в российских ВУЗах можно не только учиться и работать, но еще и мухлевать.
Больше всего внимания было уделено РАНХиГС. В апреле арестовали и. о. директора Дальневосточного института управления РАНХиГС Игоря Макурина. Подозреваемый обвинялся в хищении 1,3 млн рублей, которые не дошли до программы повышения квалификации, на которую они были выделены.
А в конце июня под домашний арест отправили ректора РАНХиГС Владимира Мау: обвинен в липовом трудоустройстве в ВУЗе 12 человек, которое привело к хищению 21 млн рублей из бюджета академии. За ним последовал проректор Иван Федотов. По этому же делу ранее были арестованы экс-замминистра просвещения Марина Ракова, Артур Стеценко, директор «Шанинки» Сергей Зуев.
Похожее обвинение предъявили бывшему директору Института научной информации по общественным наукам Российской академии наук Юрию Пивоварову. Ущерб составил 1,5 млн рублей.
Проректор по научной работе Технологического института (СПбГТИ) Александр Гарабаджиу, опраясь на материалы следствия, заказал за 1,5 млн рублей работы, которые стоят порядка 40 тыс. рублей. Сумма хищения составила более 40 млн рублей.
В Сибирском отделении РАН не обошлось без обвинений сотрудников. В октябре заключили под стражу завлабораторией интенсификации процессов теплообмена Института теплофизики им. С. С. Кутателадзе Сибирского отделения РАН, члена-корреспондента РАН Олега Кабова. Обвинен в мошенничестве, совершенном организованной преступной группой, либо в особо крупном размере.
В 2022 году странна вспомнила, что такое «изменник родины». Как оказалось, многие «предатели» обитают в научной среде и являются учеными работниками.
В начале февраля Приморский краевой суд приговорил с учетом смягчающих обстоятельств к 12 годам колонии строгого режима 70-летнего ученого-акустика Виктора Королева. Он собирал информацию о системах обнаружения подводных лодок для передачи их другому государству.
Лето было жарким. 30 июня новосибирский суд арестовал по подозрению в госизмене заведующего лабораторией квантовых оптических технологий в Институте лазерной физики Сибирского отделения РАН Дмитрия Колкера. Он был осужден за чтение в Китае не согласованных с ФСБ лекций.
В августе был обвинен главный научный сотрудник Института теоретической и прикладной механики СО РАН, профессор НГУ и НГТУ 75-летнего Анатолий Маслов. Причина — передача данных, связанных с гиперзвуком, представляющих гостайну. Возможно, дело в работе ученого со специалистами из Китая, США и Германии.
В конце летнего сезона был арестован директор института Института теоретической и прикладной механики им. С. А. Христиановича Сибирского отделения РАН Александр Шиплюк. Его заподозрили в госизмене. Он также известен своими исследованиями процессов, проходящих на гиперзвуке.
В сентябре был арестован по подозрению в госизмене Михаил Баранов — его данные совпали с именем бывшего топ-менеджера авиастроительной компании «МиГ». 5 сентября суд приговорил бывшего советника главы «Роскосмоса» и журналиста Ивана Сафонова к 22 годам лишения свободы.
*Включен в реестр физлиц, выполняющих функции иностранного агента, по решению Минюста России от 22.04.2022.
**Включен в перечень иностранных неправительственных организаций, деятельность которых признана в РФ нежелательной, по решению Министерство юстиции РФ от 28.06.2022.