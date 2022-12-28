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Эксперт рассказал, как не допустить слежку в WhatsApp и Telegram

Сегодня, 08:42
По словам специалиста в области информационной безопасности Валерия Степанова, в мессенджерах WhatsApp* и Telegram есть ряд своих нюансов, как можно пользоваться ими без ущерба для себя.

Как сообщает fedpress.ru со ссылкой на «Прайм», чтобы не столкнуться со слежкой, лучше не включать функцию «Люди рядом» на своем мобильном устройстве.

В WhatsApp* почти ежегодно выявляется ряд критических уязвимостей, позволяющих получать большое количество данных жителей РФ. На этом же основано действие спам-рассылок и ботов.

Есть различные правила, позволяющие сделать безопасной работу в мессенджерах. Геолокацию нужно использовать только в случае необходимости, лучше ограничить приватность и использовать двухфакторную аутентификацию.

 

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