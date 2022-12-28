Эксперт рассказал, как не допустить слежку в WhatsApp и Telegram

Как сообщает fedpress.ru со ссылкой на «Прайм», чтобы не столкнуться со слежкой, лучше не включать функцию «Люди рядом» на своем мобильном устройстве.
В WhatsApp* почти ежегодно выявляется ряд критических уязвимостей, позволяющих получать большое количество данных жителей РФ. На этом же основано действие спам-рассылок и ботов.
Есть различные правила, позволяющие сделать безопасной работу в мессенджерах. Геолокацию нужно использовать только в случае необходимости, лучше ограничить приватность и использовать двухфакторную аутентификацию.