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Для нового общественного пространства в центре Омска решили снести деревья

Сегодня, 12:21
Фото: скриншот Google Карты

В самом центре Омска разрешили снести 11 деревьев ради парковки рядом с мэрией

На ул. Гагарина снесут деревья ради нового общественного пространства «Омский телеграфъ». Компенсацию просителю назначили в виде выплаты 363 тыс. рублей и высадки 12 новых деревьев.

Комиссия по сносу и обрезке деревьев согласовала омской предпринимательнице Марине Беляковой снос 11 деревьев на Гагарина, рядом с администрацией Омска и бывшим зданием «Ростелекома». Напомним, там хотят сделать новое общественное пространство, похожее на «Камергерский переулок». И этому пространству нужна парковка.

Марина Белякова подала заявку от лица пространства «Омский телеграфъ». Как сообщила пресс-служба администрации Омска, сквер в центре города сносить не собираются. По согласованию с комиссией снесут 8 деревьев на внутридворовых территориях, и только 3 дерева — на самой улице Гагарина. Все 11 деревьев находятся на 6 разных участках.  2 дерева — в аварийном состоянии.

Для возмещения снесенных деревьев предпринимательница обязалась высадить 5 лип и 5 яблонь у дома № 22 по ул. Гагарина. Две мешающие ели пересадят в сквер им. Дзержинского. Также в качестве компенсации и за работы по сносу она выплатит городу чуть больше 363 тыс. рублей. 

Судьба деревьев. На омскую комиссию по сносу и обрезке продолжат пускать горожан
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#Дарья Зыкова#Омск#Город#Новости#Комиссия по сносу деревьев#Бизнес#Строительство#Благоустройство города
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