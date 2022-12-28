Для нового общественного пространства в центре Омска решили снести деревья

Комиссия по сносу и обрезке деревьев согласовала омской предпринимательнице Марине Беляковой снос 11 деревьев на Гагарина, рядом с администрацией Омска и бывшим зданием «Ростелекома». Напомним, там хотят сделать новое общественное пространство, похожее на «Камергерский переулок». И этому пространству нужна парковка.
Марина Белякова подала заявку от лица пространства «Омский телеграфъ». Как сообщила пресс-служба администрации Омска, сквер в центре города сносить не собираются. По согласованию с комиссией снесут 8 деревьев на внутридворовых территориях, и только 3 дерева — на самой улице Гагарина. Все 11 деревьев находятся на 6 разных участках. 2 дерева — в аварийном состоянии.
Для возмещения снесенных деревьев предпринимательница обязалась высадить 5 лип и 5 яблонь у дома № 22 по ул. Гагарина. Две мешающие ели пересадят в сквер им. Дзержинского. Также в качестве компенсации и за работы по сносу она выплатит городу чуть больше 363 тыс. рублей.