Депутаты Горсовета исполнили мечты юных омичей

До Нового года осталось несколько дней — самое время для волшебства. В стране стартовала ставшая традиционной всероссийская акция «Ёлка желаний», благодаря которой исполняются мечты особенных детей. Ежегодно ее участником становится партия «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ — ЗА ПРАВДУ». Представители фракции в Омском городском Совете Анна Степаненко, Наталья Астапчик и Светлана Хиневич сняли с «Ёлки желаний» открытки, в которых восьмилетняя Варвара Звездина мечтала о кукле, шестилетняя Алиса Бойко и пятилетняя Ульяна Толокнова очень хотели умные колонки. Депутаты исполнили желания детей. Каждый ребенок еще получил пакет с партийной атрибутикой, авторские книги сказок лидера партии Сергея Миронова и сладкий подарок.
«Участвовать в таком марафоне добрых дел приятно. На Новый год у каждого ребенка должно произойти чудо. „Ёлка желаний“ помогает в этом», — сказала Анна Степанеко.
«Важно, что мечтателями становятся те дети, кто особенно нуждаются в поддержке. Акция создает новогоднее настроение оказавшимся в трудной жизненной ситуации, дает возможность исполнить мечты детей с ограниченными возможностями здоровья, ребят из малообеспеченных семей и семей мобилизованных. В этом году участвуют и жители освобожденных территорий», — отметила Наталья Астапчик.
«В этом году видим больше желаний детей получать акустику с голосовым управлением. В Омске современные и очень талантливые дети. Но всегда особенно приятно дарить традиционные игрушки», — добавила Светлана Хиневич.