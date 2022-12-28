Депутаты Горсовета исполнили мечты юных омичей

До Нового года осталось несколько дней — самое время для волшебства. В стране стартовала ставшая традиционной всероссийская акция «Ёлка желаний», благодаря которой исполняются мечты особенных детей. Ежегодно ее участником становится партия «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ — ЗА ПРАВДУ». Представители фракции в Омском городском Совете Анна Степаненко, Наталья Астапчик и Светлана Хиневич сняли с «Ёлки желаний» открытки, в которых восьмилетняя Варвара Звездина мечтала о кукле, шестилетняя Алиса Бойко и пятилетняя Ульяна Толокнова очень хотели умные колонки. Депутаты исполнили желания детей. Каждый ребенок еще получил пакет с партийной атрибутикой, авторские книги сказок лидера партии Сергея Миронова и сладкий подарок.