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Что делать с живым новогодним подарком?

Сегодня, 09:11
Наступающий 2023 год по Восточному календарю — год Черного Кота или Водяного Кролика. Многие не находят ничего лучше, как дарить друг другу на праздник живых кроликов и котов.

По словам ветеринаров, многие россияне под новый год покупают животных. В основном это грызуны, хотя встречаются и более экзотические варианты вплоть до цыплят. Однако такие подарки вызывают немало хлопот у их новых хозяев. Часто случается, что непрошенные живые подарки оказываются в ветклиниках или просто выброшенными на улицу. В семьях остаются очень немногие.

Дарить на Новый год животных — не очень хорошая идея, пишет Общественная служба новостей.

Прежде всего, забота о животных предполагает дополнительную ответственность и статью расходов. На это готовы не все.

Также многие не готовы мириться с особенностями животных. Например, милые и пушистые кролики грызут все в квартире и могут укусить. Их нужно обязательно кормить твердой пищей, чтобы в ход не пошли провода и кабели. С животными нужно общаться, а не только любоваться ими.

Котят необходимо регулярно водить на прием к ветеринару, обрабатывать от блох, ставить прививки. Животным нужно сбалансированное питание. Также нелегким станет путь их приучения к лотку. 

Котенку нужны свои миски для еды, витамины, игрушки, расческа, лежанка, средства для стачивания когтей и друге аксессуары. Кролики нуждаются в просторных клетках со специальными наполнителями, зерна, зелень, фрукты и овощи, качественное сено. С рационом животного нужно ознакомиться заранее. Например, кроликов нельзя кормить белокочанной капустой, цитрусовыми и иными экзотическими фруктами.

От подаренного животного нельзя так просто отказаться — для него это всегда большой стресс.

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