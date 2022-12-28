Что делать с живым новогодним подарком?

По словам ветеринаров, многие россияне под новый год покупают животных. В основном это грызуны, хотя встречаются и более экзотические варианты вплоть до цыплят. Однако такие подарки вызывают немало хлопот у их новых хозяев. Часто случается, что непрошенные живые подарки оказываются в ветклиниках или просто выброшенными на улицу. В семьях остаются очень немногие.