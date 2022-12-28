Что делать с живым новогодним подарком?

По словам ветеринаров, многие россияне под новый год покупают животных. В основном это грызуны, хотя встречаются и более экзотические варианты вплоть до цыплят. Однако такие подарки вызывают немало хлопот у их новых хозяев. Часто случается, что непрошенные живые подарки оказываются в ветклиниках или просто выброшенными на улицу. В семьях остаются очень немногие.
Дарить на Новый год животных — не очень хорошая идея, пишет Общественная служба новостей.
Прежде всего, забота о животных предполагает дополнительную ответственность и статью расходов. На это готовы не все.
Также многие не готовы мириться с особенностями животных. Например, милые и пушистые кролики грызут все в квартире и могут укусить. Их нужно обязательно кормить твердой пищей, чтобы в ход не пошли провода и кабели. С животными нужно общаться, а не только любоваться ими.
Котят необходимо регулярно водить на прием к ветеринару, обрабатывать от блох, ставить прививки. Животным нужно сбалансированное питание. Также нелегким станет путь их приучения к лотку.
Котенку нужны свои миски для еды, витамины, игрушки, расческа, лежанка, средства для стачивания когтей и друге аксессуары. Кролики нуждаются в просторных клетках со специальными наполнителями, зерна, зелень, фрукты и овощи, качественное сено. С рационом животного нужно ознакомиться заранее. Например, кроликов нельзя кормить белокочанной капустой, цитрусовыми и иными экзотическими фруктами.
От подаренного животного нельзя так просто отказаться — для него это всегда большой стресс.