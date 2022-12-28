Бурков прокомментировал строительство отеля «Космос» и комплекса «Зеленая река»

Компания АФК «Система» в Омске занимается возведением жилого микрорайона «Зеленая река». Застройщиком выступает «Эталон». В рамках первой очереди планируют сдать 14 домов, из них четыре уже достроили до пятого этажа, обустроив внутри парковки и магазины. Также в микрорайоне уже проектируют школы и детсады. Сдача первых домов запланирована на 2023 год.