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Бурков прокомментировал строительство отеля «Космос» и комплекса «Зеленая река»

Сегодня, 05:24
Фото: omskportal.ru
В рамках «Диалога с губернатором» глава региона рассказал о ходе крупных инвестпроектов.

Компания АФК «Система» в Омске занимается возведением жилого микрорайона «Зеленая река». Застройщиком выступает «Эталон». В рамках первой очереди планируют сдать 14 домов, из них четыре уже достроили до пятого этажа, обустроив внутри парковки и магазины. Также в микрорайоне уже проектируют школы и детсады. Сдача первых домов запланирована на 2023 год.

В том же году запланировано открытие четырехзвездочные гостиницы «Космос». На первых двух этажах откроют конференц-зал, конгресс-центр, зона деловых переговоров, фитнесс-центр. Номерной фонд насчитывает 190 номеров. Изюминкой гостиничного комплекса станет ресторан на крыше с видом на Иртыш.

Вице-президент по операционной работе «Космос Отель Групп» Алла Зиновьева сообщила, что в гостиницу уже набрали ключевой персонал, после открытия отеля появится еще порядка 100-110 мест для рабочего персонала.

Губернатор Бурков отметил, что компания выполняет все работы в срок.

#Общество#Новости#Омск#Омская область#Александр Бурков#Строительство#Развитие#Зеленая река#Ольга Акамова
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