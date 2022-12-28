Аналитики назвали способы сэкономить на популярных новогодних салатах

Продукты популярных в России брендов для стандартного “тазика” (2,2 кг) оливье обойдутся в 254,6 руб. Такое же количество салата, нарезанного из продуктов собственных марок “Пятерочки”, даст возможность сэкономить 37% суммы – она составит всего 160,2 руб. За год ингредиенты брендовых марок для традиционного новогоднего блюда подорожали на 2%, а цены продуктов СТМ остались без изменений, пишет newsnn.ru.
СТМ – это собственные торговые марки торговых сетей, под которыми по их заказу предприятия-производители поставляют продукцию. У таких продуктов, как правило, самая низкая цена на прилавке, поскольку сети не вкладываются в их рекламу. При этом качество обычно превосходное, поскольку под упаковкой малоизвестного бренда и лежащего рядом разрекламированного скрывается один и тот же продукт.
Дешевле всего продукты для оливье известных брендов можно купить в Выксе (225,4 руб.). Самый выгодный набор из продуктов СТМ – в Набережных Челнах (155,2 руб.). В Москве ингредиенты для новогоднего салата в среднем обойдутся в 301,1 руб. Если собирать его из продуктов СТМ – в 165,8 руб.
“Тазик” селедки под шубой в объеме 1,9 кг гостям “Пятерочки” в среднем обходится в 200 руб. в том случае, что набор сформирован из известных брендов. Если выбирать продукты из экономичных СТМ, стоимость салата сократится до 149,4 рублей (на 25% дешевле). При этом цена селедки под шубой из ингредиентов СТМ снизилась на 4% год к году, а цена продуктов популярных брендов, напротив, выросла на те же 4%.
Самые доступные цены на набор для этого салата из продуктов известных брендов отмечены в Сызрани (160,2 руб.) и Тольятти (161,5 руб.), а из СТМ – в Тюмени (150,8 руб.) и Иркутске (152 руб.). В Санкт-Петербурге набор для салата стоит 202 руб., а из продуктов СТМ – в 164,7 руб.