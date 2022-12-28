Аналитики назвали способы сэкономить на популярных новогодних салатах

“Тазик” селедки под шубой в объеме 1,9 кг гостям “Пятерочки” в среднем обходится в 200 руб. в том случае, что набор сформирован из известных брендов. Если выбирать продукты из экономичных СТМ, стоимость салата сократится до 149,4 рублей (на 25% дешевле). При этом цена селедки под шубой из ингредиентов СТМ снизилась на 4% год к году, а цена продуктов популярных брендов, напротив, выросла на те же 4%.