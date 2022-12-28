Аналитики назвали новый главный страх россиян

В Москве и Петербурге зафиксирован наибольший уровень тревожности, а самые спокойные жители проживают на ДВ и в Мордовии. Мордовия отличилась и тем, что СВО не входит в топ главных страхов региона. Кроме нее в этом списке лишь Якутия. Жителей этих республик больше беспокоят инфляция и пожары.