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Аналитики назвали новый главный страх россиян

Сегодня, 17:30
Исследователи выяснили, что в 2022 году уровень тревожных настроений среди россиян значительно повысился.

Анализ сообщений в СМИ и социальных сетях показал: тревожность среди населения более чем в 2 раза превысила уровень прошлого года — с 9,8 тыс до 21,4 тыс «медиаюнгов» (специальных единиц измерения тревожности), пишет INFOX.RU со ссылкой на «КоммерсантЪ».

В 2021 году главной причиной беспокойства россиян была эпидемия коронавируса. В этом - основным фактором тревожности населения стала ситуация на Украине. Уровень тревожности жителей России к прошлому году вырос на 119%, а к 2020-му — на 273%.

Конфликт с Западными странами в целом вызывает опасения у людей относительно применения ядерного оружия. Также граждан тревожит гипотетическая возможность новой волны мобилизации.

В первом полугодии большинство россиян волновалось из-за вопросов, связанных с инфляцией и уходом из страны зарубежных компаний. Интересно, что коронавирус и вакцинации в 2022-ом граждан тревожить практически перестали.

Жителей Сибири и ДВО больше всего беспокоили лесные пожары, а Центральной России – активность мошенников.

В Москве и Петербурге зафиксирован наибольший уровень тревожности, а самые спокойные жители проживают на ДВ и в Мордовии. Мордовия отличилась и тем, что СВО не входит в топ главных страхов региона. Кроме нее в этом списке лишь Якутия. Жителей этих республик больше беспокоят инфляция и пожары.

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