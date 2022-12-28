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Александр Бурков анонсировал назначение нового главы омского минстроя

Сегодня, 05:11
Фото: 1MI
После отставки Михаила Губина на пост руководителя ведомства хотят взять кого-то более молодого и амбициозного.

Вчера, 26 декабря, губернатор Омской области Александр Бурков ответил на вопросы омичей в эфире телепередачи «Диалог с губернатором». Во время эфира глава региона прокомментировал отставку министра строительства Михаила Губина. С 1 декабря с ним и его первым заместителем Евгением Нестеровым расторгли трудовой договор.

«Поговорили по-мужски с моим замом, курирующим строительство, и расторгли с ним контракт. По социальным объектам была недоработка, не были сданы в срок объекты в Исилькуле, Большеречье, Черлаке и Горьковском», — рассказал глава региона.

Также Александра Бурков заявил, что кандидат на должность нового главы минстроя уже есть.

«Кандидат уже есть на должность министра строительства. Смотрим, кто помоложе и поамбициознее. Кто готов взять на себя тяжелый груз ответственности», — сказал губернатор.
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#Омская область#Александр Бурков#Михаил Губин#Новости#Общество#Политика#Вероника Жукова
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