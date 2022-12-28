Александр Бурков анонсировал назначение нового главы омского минстроя

Вчера, 26 декабря, губернатор Омской области Александр Бурков ответил на вопросы омичей в эфире телепередачи «Диалог с губернатором». Во время эфира глава региона прокомментировал отставку министра строительства Михаила Губина. С 1 декабря с ним и его первым заместителем Евгением Нестеровым расторгли трудовой договор.