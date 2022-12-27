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Жителя Омской области насмерть сбила фура с полуприцепом с московскими номерами

Сегодня, 07:12
Фото: УГИБДД по Омской области
Место происшествия
Сразу после ДТП большегрузный автомобиль скрылся с места происшествия.

В Омской области продолжается розыск водителя большегруза, который утром в понедельник, 26 декабря, насмерть сбил молодого парня на трассе Тюкалинск — Большие Уки, после чего скрылся с места происшествия. 

Как стало известно Городу55 от источника в силовых структурах, в данный момент ведутся поиски автомобиля SCANIA, которые был с полуприцепом-рефрижератором  КРОНЕ SD с госномером ЕМ 1795 77 РУС.

Напомним, все произошло на 5 километре трассы около 09:05.  Фура сбила 26-летнего парня, который по неизвестной причине находился на дороге. От полученных травм житель деревни Новый Кошкуль скончался на месте, а его труп обнаружил водитель снегоуборочной машины.

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