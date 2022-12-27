Жителя Омской области насмерть сбила фура с полуприцепом с московскими номерами

Напомним, все произошло на 5 километре трассы около 09:05. Фура сбила 26-летнего парня, который по неизвестной причине находился на дороге. От полученных травм житель деревни Новый Кошкуль скончался на месте, а его труп обнаружил водитель снегоуборочной машины.