Жительница Новосибирска купила в кредит дорогой автомобиль по поддельным документам

Как сообщает fedpress.ru со ссылкой на прокуратуру Кемеровской области, сначала фальшивые паспорт и права помогли ей взять кредит на дорогое авто. Но попытка обмануть еще один банк таким же образом обернулась ее задержанием сотрудниками полиции.