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Жительница Новосибирска купила в кредит дорогой автомобиль по поддельным документам

Сегодня, 07:10
В Новосибирске будут судить женщину, подделавшую паспорт и права ради получения автокредита.

Как сообщает fedpress.ru со ссылкой на прокуратуру Кемеровской области, сначала фальшивые паспорт и права помогли ей взять кредит на дорогое авто. Но попытка обмануть еще один банк таким же образом обернулась ее задержанием сотрудниками полиции.

В ходе расследования возбужденного в отношении нее дела женщина признала свою вину. Кроме того, решила, что будет лучше, если она начнет сотрудничать со следователями.

Тем не менее, в худшем для нее варианте она может провести в колонии до 10 ближайших лет.



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