Жительница Новосибирска купила в кредит дорогой автомобиль по поддельным документам

Как сообщает fedpress.ru со ссылкой на прокуратуру Кемеровской области, сначала фальшивые паспорт и права помогли ей взять кредит на дорогое авто. Но попытка обмануть еще один банк таким же образом обернулась ее задержанием сотрудниками полиции.
В ходе расследования возбужденного в отношении нее дела женщина признала свою вину. Кроме того, решила, что будет лучше, если она начнет сотрудничать со следователями.
Тем не менее, в худшем для нее варианте она может провести в колонии до 10 ближайших лет.