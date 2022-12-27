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В центре Омска столкнулись пассажирский автобус и такси

Сегодня, 05:01
Фото: Город55
ДТП произошло на остановке Рабиновича.

Сегодня утром, 27 декабря, в центре Омска произошла необычная авария. Между собой столкнулись пассажирский автобус и автомобиль такси.

Как рассказала Городу55 читательница, ДТП произошло на остановке транспорта Рабиновича. В момент аварии автобус ехал по маршруту № 110.

По всей видимости, общественный транспорт и такси не смогли разъехаться. В результате легковой автомобиль притерся к автобусу, после чего остановился вблизи остановки. Подробности аварии пока не известны, информации о пострадавших также нет.

#Вероника Жукова#Общество#Город#Новости#Омск#ДТП#Автобус
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