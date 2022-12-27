В центре Омска столкнулись пассажирский автобус и такси

Сегодня утром, 27 декабря, в центре Омска произошла необычная авария. Между собой столкнулись пассажирский автобус и автомобиль такси.
Как рассказала Городу55 читательница, ДТП произошло на остановке транспорта Рабиновича. В момент аварии автобус ехал по маршруту № 110.
По всей видимости, общественный транспорт и такси не смогли разъехаться. В результате легковой автомобиль притерся к автобусу, после чего остановился вблизи остановки. Подробности аварии пока не известны, информации о пострадавших также нет.